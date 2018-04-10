Таверна «Гролле»

Первую страницу меню этого ресторана занимают блюда из свежей рыбы. Для них есть отдельная рубрика «Улов дня». Судак, сиг, щука, зубатка, палтус и камбала доставляются сюда, чтобы порадовать рыбных гурманов. Весной в меню появляется и традиционная корюшка.

Отдельно детского меню нет, но присутствуют привычные блюда: сырники, блины со сметаной (от 170 руб. за порцию), яичница (от 170 руб.), каши (от 150 руб. за 200 г), супы (от 330 руб.), салаты (от 310 руб.), вареники (от 360 руб.), котлеты и тефтели с картофельным пюре (от 390-460 руб.).