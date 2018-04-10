Правила жизни шефа Николая Бакунова

Если у меня что-то не получается, то я отложу это дело. Не стоит себя мучать, нужно переспать с мыслями, решение должно прийти само.

Работа шеф-повара позволяет мне… не работать. Как известно, «Найди любимое дело и не работай ни одного дня в своей жизни». У меня получилось, — «я женат на кухне».

Больше всего я, безусловно, люблю готовить из томатов, а также очень уважаю мучные изделия.

Не могу представить себя без бурной деятельности. Мне постоянно нужно быть максимально включенным в происходящие процессы того или иного проекта. Даже не представляю, как можно иначе…

Если я не готовлю, то я думаю о готовке!

Блюдо, которое я чаще всего готовлю дома, — это традиционное узбекское блюдо дамляма (мясо, тушеное с овощами).

У меня всегда остается время на спортивный зал. Ладно, конечно, не всегда, но остается. Я стараюсь регулярно тренироваться, это неотъемлемая часть моего расписания.

Я выхожу из себя, если меня довести. Я очень жестко выхожу из себя, но только в том случае, когда человек не услышал меня 7 раз. Это в случае, если разговор идет о сотруднике или коллеге, все остальное жизненной систематизации не подлежит.

Мой девиз по жизни — «Всегда…» (смеется). Последний раз девизы в моей жизни были, когда я был пионером.