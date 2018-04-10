Космические коктейли в Roots bar & bistro 

В День космонавтики в Roots bar & bistro с помощью напитков отправляют в космос!Бармены подготовили особое меню, где главный ингредиент коктейлей — настойка Roots spirit на корнях, травах, специях и ягодах. Начать покорять просторы Вселенной в Roots bar & bistro можно начать с воздушного Mass Effect на йогуртовом Roots spirit с легкими нотками лимона. Для сохранения гравитации стоит заказать Gravity Falls — кисло-сладкий твист на классический Cosmopolitan на ягодном Roots spirit с персиковым бархатистым ликером и гранатовым вином. Продолжить полет поможет терпкий Sputnik на цитрусовом Roots spirit с травяным ликером и черносмородиновым пюре. Космические коктейли можно попробовать с 12 по 14 апреля.