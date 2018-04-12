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Где откроют первый в Узбекистане ресторан KFC
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Где откроют первый в Узбекистане ресторан KFC 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 12 апр — Sputnik. Первый ресторан известной международной сети KFC, специализирующейся на блюдах из курицы, будет открыт в центре Ташкента, напротив Международного Вестминстерского университета, сообщает Sputnik Узбекистан.
Несколько дней назад на месте будущего ресторана начались общестроительные работы, а рядом появились баннеры, демонстрирующие каким будет первое заведение сети в столице.
Судя по представленному дизайну, ресторан будет работать 24 часа в сутки, причем не только в обычном режиме, но и для автовладельцев на вынос.
О сроках открытия ресторана пока не сообщается.
Сегодня сеть KFC насчитывает 600 ресторанов, из них 420 — франчайзинговых. В 2016 году KFC открыла 109 ресторанов, из них 16 — в СНГ. В 2017 году планировалось открытие 100 ресторанов.
Ранее оператор KFC, Yum! Brands сообщил, что планирует к 2020 году открыть до 1 тысячи ресторанов сети в России и СНГ за счет франчайзинговых партнеров.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands около 43 тысяч ресторанов в 135 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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