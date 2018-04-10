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На лекции о традиционной воронежской кухне расскажут о сурице и мурцовке
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На лекции о традиционной воронежской кухне расскажут о сурице и мурцовке 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В ближайшее воскресенье, 15 апреля в 16:00, в городской библиотеке искусств им. Пушкина (ул. Куцыгина, 6) пройдет лекция «Кундюмы, мурцовка, квас и сурица. История традиционной воронежской кухни».
Бесплатная лекция пройдет в рамках проекта «Мы, воронежцы». Исследователь воронежской региональной кухни, шеф-повар воронежского ресторана Виктор Кобилов расскажет о том, как сложилась воронежская локальная кухня, какие исторические, географические и культурные факторы на нее повлияли, в чем ее основные особенности и можно ли приготовить традиционное блюдо в условиях современной квартиры.
Также на лекции пройдет дегустация некоторых исконно воронежских блюд.
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