На лекции о традиционной воронежской кухне расскажут о сурице и мурцовке

В ближайшее воскресенье, 15 апреля в 16:00, в городской библиотеке искусств им. Пушкина (ул. Куцыгина, 6) пройдет лекция «Кундюмы, мурцовка, квас и сурица. История традиционной воронежской кухни».

Бесплатная лекция пройдет в рамках проекта «Мы, воронежцы». Исследователь воронежской региональной кухни, шеф-повар воронежского ресторана Виктор Кобилов расскажет о том, как сложилась воронежская локальная кухня, какие исторические, географические и культурные факторы на нее повлияли, в чем ее основные особенности и можно ли приготовить традиционное блюдо в условиях современной квартиры.

Также на лекции пройдет дегустация некоторых исконно воронежских блюд.