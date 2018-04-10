Что за pho? Или как знаменитый вьетнамский суп стал алкогольным напитком

Вьетнамские алкогольные коктейли в национальном стиле — новый тренд в барах

«С помощью таких коктейлей мы сможем продвигать традиционную вьетнамскую кухню по всему миру», — сказал Pham Tien Tiep, владелец не бара в Ханое.

Своим смелым экспериментом с pho-коктейлями, идеей для приготовления которых стал традиционный вьетнамский говяжий суп с лапшой, ведущий хипстер-бармен Ханоя Pham Tien Tiep надеется поднять коктейльное искусство на новую высоту в городе, который в основном известен своими пивными сборищами.

Несмотря на то, что смелый бармен исключил мясо из состава своего напитка, в нём ключевыми ингредиентами всё же остаются традиционные для одноимённого национального блюда ароматические вещества: корица, анис, кардамон и свежей кориандр, плюс щедрая порция джина и трипл сек для улучшения вкуса.

Коктейль — это что-то новенькое для жителей столицы Вьетнама, где царят дешевые и веселые открытые пивнушки bia hoi.

Пиво — главный напиток для большинства пьющих вьетнамцев, которые, как следует из совместного доклада AFP и бизнес ассоциации Вьетнама, употребили в 2015 году 3,4 млрд литров этого охлаждающего продукта по сравнению с 70 млн литров вина и других спиртных напитков.

«Мне было немного сложно продвигать свой коктейл, чтобы обойти bia hoi или рисовое вино, но у нас совершенно другой уровень, мы стараемся преподносить более роскошно и элегантно», — сказал Tiep в интервью AFP в своем коктейль-баре Ne, который расположен в Старом квартале Ханоя.

Он придумал рецепт своего коктейля шесть лет назад, когда работал в отеле французской колониальной эпохи Metropole, вдохновленный тем периодом своей жизни, когда ещё мальчишкой трудился в pho-ресторане.

«Я рос в бедности», — сказал Tiep. Были дни, когда его семья не могла позволить себе миску супа с лапшой, приготовленного из говядины или курицы. Чаще это была похлёбка на травах и рыбном соусе, приготовленная прямо на улице.

«Историю моей жизни сформировала уличная еда, так как в трудные времена у нас не было денег, мы довольствовались простой уличной едой», — сказал Tiep, который в свои 30 лет одет в джинсы и кожаный фартук.

Награжденный призом бармен никогда не думал, что когда-нибудь он будет готовить коктейли за 7 долларов в своём «упакованном» баре, мрачном месте, которое не было бы неуместным в Бруклине или Берлине.

Большинство постоянных клиентов Tiep одобрили его новый взгляд на национальное блюдо.

«Есть много ресторанов, от самых простых, до самых изысканных, где вам могут предложить традиционную уличную еду, но превратить еду в классический коктейль — это… совершенно новый способ подачи уличной еды», — сказал бизнесмен Kien Phan из AFP, потягивая приготовленный по его заказу напиток.

Коктейли pho были включены в меню многих высококлассных вьетнамских баров, количество которых постоянно растёт в последнее время, особенно в оживленном южном Хошимине, и это для бармена несомненный показатель успеха.

Рецепт коктейля — это не единственная область, в которую попадают традиционные вкусы и ароматы знаменитого супа. Появились: pho-пицца, pho-буррито и даже pho-мороженое в магазинах и ресторанах по всему миру.

Со своей стороны, Tiep обещает продолжить расширение границ в мире напитков: он работает над напитком, в основе которого рассол-маринад, и уже подает напиток с рыбным соусом под названием «Под мостом».

Nguyen Tuan Anh надеется, что творческие коктейли еще больше повысят популярность местной кухни: «Через коктейли мы можем продвигать вьетнамскую кухню по всему миру».