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Pop-up ужины Ghost Donkey в Москве
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Pop-up ужины Ghost Donkey в Москве 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: fraufluger.ru
На этой неделе в Москву приезжает бренд-шеф нью-йоркского ресторана Saxon+Parole Брэд Фармери. И не один! Компанию ему составит новый шеф-бармен одноименного нью-йоркского ресторана Максим Белфан. Привезут не только новые идеи и наработки, но и кое-что совершенно особенное. Прямиком из сердца Нью-Йорка «доставят» на оценку искушенной московской публики еще один проект Брэда Фармери — бар Ghost Donkey с мексиканским акцентом.
11 и 12 апреля в Saxon+Parole на Патриарших состоятся два pop-up ужина бара Ghost Donkey. В эти дни здесь можно будет попробовать фирменные коктейли Ghost Donkey на основе текилы и мескаля. Надо заметить, что мескаль (дистиллят из мексиканской агавы) — главный напиток в барной карте Ghost Donkey. В процессе его приготовления для размельчения запеченных шишек агавы используют животную силу — осликов, запряженных в специальное колесо. В честь этих животных и получил свое название бар.
fraufluger.ru
В рамках московских гастролей бара Ghost Donkey в ресторане Saxon+Parole можно будет попробовать такие коктейли, как Mushroom Margarita, Mezcal Negroni, Stone Wall и El Diablo Swizzle.
К каждому коктейлю гостям предложат блюда, разработанные и приготовленные Брэдом Фармери. Некоторые ингредиенты для них, как например, мексиканский трюфель « Квитлакоче», перцы «Поблано», зеленый мексиканский «физалис» — томатиллы и острый соус « Чалула » Брэд привезет с собой из Америки.

Специальное меню от Брэда Фармери, которое будет действовать 11 и 12 апреля:

Закуски:
Начос с дикими грибами и мексиканским трюфелем, с сальсой и перцем поблано
Хамачи со свеклой и мескалем на чичароне с красной икрой
Основные блюда:
Жаренная на гриле курица со специями и пюре из кинзы
Свинина, томленная с чипотле, и жареные перцы
Основные блюда подаются с поджаренными кукурузными тортильями, сальсой из томатиллы и домашними соусами на основе острого перца хабанеро и «Чалулы».
Десерт:
Орчата с мороженым, ананас на гриле, подкопченный кокос, дольче де лече.
fraufluger.ru
Забронировать столик стоит заранее!
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