Витражи, лепнина и позолота: краткий гид по легендарным отелям России

"Метрополь" (Москва)

Атриум (ресторанный зал) гостиницы «Метрополь» в Москве

Знаменитый «Метрополь» — один из самых значительных архитектурных памятников стиля модерн в Москве. Фасад украшают майоликовые панно, в том числе и «Принцесса Греза» Михаила Врубеля.

Отель открылся в 1907 году. «Метрополь» поражал не только внешним видом, но и интерьерами с присущим стилю модерн разнообразием: обстановка ни одного из 400 номеров не повторялась.

Во второй половине 1980-х в «Метрополе» провели реконструкцию. Во внутренних помещениях отреставрировали настенные росписи.

Панно М. А. Врубеля «Принцесса Грёза» на фасаде гостинцы «Метрополь», Москва

"Спрос на экскурсии очень большой. Думаю, это связано с тем, что в Москве не так много зданий с сохранившимися интерьерами, — рассказывает Мария Бобкова , руководитель арт-клуба, организующего экскурсии в «Метрополь». — В основном публика подготовленная: дизайнеры и архитекторы, но обращаются и просто те, кто интересуется историей".

Публикация от Metropol Hotel (@metropolhotel)

23 Янв 2018 в 4:11 PST Стоимость экскурсии — 1600 рублей, гостям предлагается приветственный бокал шампанского или на выбор — чай, морс, кофе, а также десерт. Ближайшая доступная дата — 6 мая, но бронировать места лучше заранее — желающих предостаточно.

"Ленинградская" (Hilton Moscow «Ленинградская») (Москва)

Гостиница Hilton Moscow Leningradskaya Hotel у Комсомольской площади в Москве

Здание гостиницы отличается скромными размерами по сравнению с другими шестью сталинскими высотками, а также намного более пышной внешней отделкой с белой и красной керамикой, позолотой.

Архитекторы использовали элементы московского барокко, а внутреннее оформление отсылает к древнерусским мотивам с лепниной, ковкой, инкрустацией по дереву, цветными витражами, фантастическими люстрами и светильниками. Практически всем этим можно любоваться и сегодня.

С 2005 по 2008 год в здании проходила реконструкция инженерных и технических систем. Исторический облик сохранен полностью.

Интерьер гостиницы Hilton Moscow Leningradskaya Hotel у Комсомольской площади в Москве

Одним из художников по интерьерам была Мария Энгельке, которой посвящена лекция, запланированная на 22 апреля.

Рассказ о ее жизни и творчестве дополнит экскурсия по главному вестибюлю гостиницы, бальному залу, лестничным холлам с 50-метровыми люстрами.

Публикация от Hilton Hotel Moscow (@hiltonmoscow)

27 Июл 2017 в 9:09 PDT "Если экскурсия будет востребована, мы сделаем ее постоянной", — сообщили в пресс-службе Музея Москвы, организующего мероприятие.

Стоимость — 350 рублей, билеты продаются на сайте Городского экскурсионного бюро.

Гостиница «Советская» и ресторан «Яръ» (Москва)

Ресторан «Яръ»

История этой гостиницы восходит к культовому ресторану, открывшемуся на Санкт-Петербургском шоссе, ныне Ленинградском проспекте, в 1910 году.

Здание было построено в стиле модерн: с большими гранеными куполами, арочными окнами и светильниками по фасаду. Но посетители недолго любовались архитектурными изысками: после революции «Яръ» закрыли, там находились в разное время клуб, госпиталь, кинотехникум, ставший затем ВГИКом.

В 1952 году здание перестроили в стиле сталинского ампира и сделали там гостиницу «Советская». В 1998-м ресторан при гостинице снова назвали «Яром», восстановили дореволюционный интерьер, отреставрировали фрески начала века и люстру 1912 года.

Московская гостиница «Отель — Советский» на Ленинградском проспекте

"В ресторане подают блюда из дореволюционного меню, например малиновый суп «Десерт Пушкина», — рассказывает Светлана Потапова , менеджер одной туристической компании, организующей экскурсии в «Яръ». — Раньше в рамках экскурсии можно было зайти еще и в так называемый кабинет Распутина, но теперь сменился арендатор и зал закрыли для посещения".

Публикация от Marina Gendel (@marinagendel)

18 Мар 2018 в 2:35 PDT Также Светлана рассказывает, что периодически, в зависимости от загрузки гостиницы, администрация разрешает тургруппам посмотреть исторические номера «Советской», в том числе номер Василия Сталина

Стоимость экскурсии — 850 рублей, периодичность — два раза в месяц.

Гранд-отель «Европа» (Санкт-Петербург)

"Гранд Отель Европа" в Санкт-Петербурге, вид с Невского проспекта

Тут были два отдельных здания, которые в 1873–1875 годах перестроили в одно. Стиль — эклектика. В начале ХХ века возвели еще пятый и мансардный этажи, где открыли известный ресторан «Крыша». После революции гранд-отель превратили в детский карантинный пункт, но в 1930-е годы здание снова стало гостиницей.

В 1991-м и середине нулевых «Европу» реставрировали, в том числе разместили во внутреннем дворе-колодце атриум с рестораном.

Интерьер отеля «Гранд Отель Европа» в Санкт-Петербурге

Сейчас в гранд-отель «Европа» можно попасть в составе экскурсионной группы и увидеть галерею живописи и скульптуры XVIII–XIX веков, гостиную с подлинными деревянными панелями и лепным декором, а также ресторан «Европа».

"В этом отеле постоянно ощущаешь праздник, — рассказывает экскурсовод Людмила Сапрыкина, сопровождающая группы в «Европу». — В ресторане по ходу экскурсии проводится чаепитие, там все очень по-петербургски, со вкусом. Стены оформлены в разных архитектурных стилях, стеклянная крыша добавляет пространству света и воздуха".

Людмила отмечает, что в отеле очень доброжелательно относятся к экскурсантам, важно только соблюдать правила и стараться не мешать гостям.

"В здании запрещено фотографировать: нельзя, чтобы в кадр попадали гости отеля, — рассказывает Екатерина Юдина , менеджер одной из туркомпаний, занимающихся организацией экскурсий. — Мы следим за этим, ведь понятно, что экскурсии разрешают проводить до первой жалобы постояльцев".

Стоимость экскурсии — 2650 рублей, периодичность — два раза в месяц.