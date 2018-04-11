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Бар в Автозаводском районе закрыли из-за грязи
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Бар в Автозаводском районе закрыли из-за грязи 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Бар «Жако» на улице Героя Поющева в Автозаводском районе закрыли по решению суда на 90 суток. Причиной стала грязь в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Специалисты провели проверку, в ходе которой выяснилось, что в баре нарушаются санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Помещения и оборудования содержались в грязи, панели шкафов не были промыты. На стеллажах в местах для хранения посуды и инвентаря обнаружена пыль.
Кроме того, в баре использовалась грязная посуда, в помещениях не сделан ремонт, имеются многочисленные дефекты отделки. В частности, керамическая плитка на полу в помещении кухни и обеденного зала потрескалась и частично разрушена, составляющие подвесного потолка на кухне частично отсутствуют, линолеум на полу за барной стойкой истерся. Также выявлены другие нарушения.
Напомним, кафе «Милена» в Нижнем Новгороде закрыли из-за антисанитарии.
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