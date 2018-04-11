В Ленобласти будут выращивать креветок

Как передает корреспондент «Коммерсанта», ООО «Северная креветка» выделит 350 миллионов рублей на создание фермы по выращиванию креветок. Производство будет располагаться в Тосненском районе Ленинградской области в производственных помещениях поселка имени Тельмана.

Сначала будет закуплено оборудование для выращивания креветок на 50 миллионов рублей. За год оно сможет производить 20 тонн креветок. Далее планируется расширение производства до 200 тонн креветок в год и дополнительно голубых австралийских раков. Ещё инвестиции будут выделены на выращивание пресноводных креветок.

Продукция будет поставляться в рестораны, бары и частным покупателям.

Напомним, Hyundai построит в Петербурге новый завод. Он будет с более узкой специализацией. Предприятие будет производить двигатели объемом 1,6 литра.

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