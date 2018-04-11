Ресторан «Самарканд» в центре столицы закрыли на 30 дней

Суд по представлению управления Роспотребнадзора по Москве закрыл ресторан «Самарканд» в центре столицы на 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «КартПром» в ресторане «Самарканд» по адресу: проспект Мира, д. 48. Основанием для проверки послужило обращение гражданина, проживающего по адресу: проспект Мира, д. 48, стр. 6, в связи с использованием в ресторане для приготовления пищи мангала, работающего на углях», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при проведении проверки, доводы, указанные в обращении, подтвердились: в производственном помещении ресторана «Самарканд» установлен мангал, работающий на углях. В ходе проверки были выявлены другие нарушения требований санитарного законодательства: прием продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется со стороны двора жилого дома, где расположены окна жилых квартир.

«Указанные факты являются нарушением СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в отношении ООО «КартПром» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, и материалы проверки направлены в Мещанский районный суд Москвы на рассмотрение по подведомственности.

«Мещанским районным судом Москвы в отношении ООО «КартПром» было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности ресторана на срок 30 суток. Постановление направлено для исполнения в службу судебных приставов», — резюмировали в ведомстве.