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Ресторан «Самарканд» в центре столицы закрыли на 30 дней
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Ресторан «Самарканд» в центре столицы закрыли на 30 дней 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Суд по представлению управления Роспотребнадзора по Москве закрыл ресторан «Самарканд» в центре столицы на 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «КартПром» в ресторане «Самарканд» по адресу: проспект Мира, д. 48. Основанием для проверки послужило обращение гражданина, проживающего по адресу: проспект Мира, д. 48, стр. 6, в связи с использованием в ресторане для приготовления пищи мангала, работающего на углях», — говорится в сообщении.
Как уточняется, при проведении проверки, доводы, указанные в обращении, подтвердились: в производственном помещении ресторана «Самарканд» установлен мангал, работающий на углях. В ходе проверки были выявлены другие нарушения требований санитарного законодательства: прием продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется со стороны двора жилого дома, где расположены окна жилых квартир.
«Указанные факты являются нарушением СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в отношении ООО «КартПром» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, и материалы проверки направлены в Мещанский районный суд Москвы на рассмотрение по подведомственности.
«Мещанским районным судом Москвы в отношении ООО «КартПром» было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности ресторана на срок 30 суток. Постановление направлено для исполнения в службу судебных приставов», — резюмировали в ведомстве.
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