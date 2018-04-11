Где вкусно поесть в Ялте: гид от ресторатора Василисы Волковой

Приезжая на Черноморский курорт, нам, конечно, хочется попробовать блюда местной кухни. Хотя, «черноморская кухня» — это, скорее, не какая-то национальная еда, а традиции приготовления пищи всех народов, проживающих у Черного моря. Это и болгарская, и грузинская, и турецкая, и татарская, и русская, и украинская кухни.

В Черном море водится уникальная черноморская камбала. Знаменитую барабульку, ставриду, луфарь можно заказать в любом ресторане побережья, и это точно будет свежая и вкусная рыба. Вообще, морепродукты — один из самых привлекательных пунктов в меню любого заведения в Ялте и окрестностях. Даже крымские устрицы давно перестали восприниматься как чудо света.

Еще одна гастрономическая особенность региона — это крымское вино. Белые, красные, розовые, игристые, крепленые, полусладкие вина стали брендом Крымского края.

Итак, где же (и что) поесть, если вы приехали в Ялту?

«Ракушка мидяйка»

Оказавшись в Ялте, на самом популярном Массандровском пляже, стоит посетить рыбный ресторан «Ракушка мидяйка». Название ресторана говорит само за себя. Здесь можно попробовать всевозможные вариации черноморских мидий с разными соусами: томатным, сливочным, кокосовым, чесночным и другими. Уютный ресторанчик с белоснежной террасой, откуда открывается красивый вид на горы. Отлично подойдет для того, чтобы мило и приятно пообедать днем во время прогулки.

Адрес: Крым, г. Ялта, ул. Дзержинского 31 Doctor Whisky

Публикация от DoctorWhisky (@doctorwhisky_yalta)

29 Мар 2018 в 8:30 PDT Если вам захочется чего то особенного, скажем гастрономического, то можно отведать гастроужины и сеты в ресторане «Доктор виски». Как вы уже догадались, виски в этом ресторане льется рекой: фанаты могут попробовать, в том числе, односолодовый шотландский виски. Если к поклонникам напитка вы себя пока не относите, то профессиональный сомелье поможет провести правильную дегустацию. Ну и да: виски замечательно сочетается с морепродуктами!

Адрес: Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, 9 Б «Старый Боржомъ»

Если вы путешествуете по побережью, наслаждаясь красотой и природой Ялты, то стоит обязательно заехать в кафе «Старый Боржомъ». Это очень хлебосольное кафе с традиционной грузинской кухней. Расположено заведение на подъезде к городу Ялта, у подножия горы Ай Петри, недалеко от царской резиденции Левадийского дворца. Держит кафе грузинская семья, и этим, в общем, все сказано. В меню все, что только можно пожелать — хачапури всех разновидностей, лобио, сулугуни, чешушули, тушурат, масхети, а также множества вариантов шашлыка. Приятно поужинать (а может, пообедать) во дворике с беседками: все просто и аутентично.

Адрес: Ялта, Виноградное, ЮБШ, 15 «Ласточкино гнездо»

И, конечно, нельзя оставить без внимания символ Ялты и всего южного побережья — «Ласточкино гнездо». Это памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале в 12 км от Ялты. Сам ресторан «Ласточкино гнездо» находится в небольшом замке Гаспры, на мысе Ай-Тодор. Ресторан достаточно помпезный, со стилизованными залами и классической музыкой. Кухня европейская и итальянская: без морепродуктов, разумеется, не обошлось. И все же это место больше про красивый вид, чем про еду. Хотя, заказать фирменное блюдо «Ласточкино гнездо» все-таки стоит. Запивайте бокалом шампанского и наслаждайтесь морским пейзажем!

Адрес: Гаспра, мыс Ай-Тодор, Алупкинское шоссе 9