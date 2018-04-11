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Гулявшая в ресторане судья споткнулась и отсудила полмиллиона рублей
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Гулявшая в ресторане судья споткнулась и отсудила полмиллиона рублей 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Верховный суд Чувашии отказался рассматривать дело бывшей судьи Валентины Дымич о взыскании 500 тысяч рублей морального вреда с ресторана в Чебоксарах. Об этом в среду, 11 апреля, пишет региональное издание «Правда ПФО».
Коллегия судей по гражданским делам заявила о полном самоотводе. Дымич долгое время занимала пост председателя судебного состава по гражданским делам Верховного суда Чувашии, указывает издание.
Дымич в феврале 2017 года была почетным гостем на свадьбе друзей, которую праздновали в ресторане в центре Чебоксар. Во время торжества она неудачно споткнулась о ступеньку при входе в зал и упала. В каком состоянии она в этот момент была, неизвестно, информации по данному поводу в материалах дела нет, отмечает издание.
Сотрудники ресторана оказали бывшей судье первую помощь и вызвали скорую. В больнице Дымич наложили гипс на правую руку, диагностировали небольшое сотрясение мозга и порекомендовали покой. Ресторан предложил пострадавшей компенсацию в 100 тысяч рублей, однако Дымич обратилась в суд и взыскала с заведения в пять раз больше.
Для республики это рекордная сумма компенсации, отмечает издание, указывая, что «обычно размер компенсации морального вреда даже за смерть в ДТП с его виновника в Чувашии не превышает 100 тысяч рублей». Ресторан обжаловал решение о выплате судье полумиллиона рублей. Теперь это дело будет рассматриваться в Верховном суде России.
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