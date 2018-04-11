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В Чувашии судьи взяли самоотвод по делу экс-коллеги
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В Чувашии судьи взяли самоотвод по делу экс-коллеги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации «Правды ПФО», ранее женщина получила компенсацию 500 тысяч из-за своего падения в ресторане.
На этот раз судьи должны были рассмотреть жалобу местного ресторана, с которого Московский районный суд Чебоксар взыскал около 500 тыс. рублей в пользу бывшей судьи в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, Валентина Дымич, находясь в ресторане на свадьбе внучки друзей, поскользнулась на ступеньках и упала. Сотрудники оказали женщине первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом руки. Заведение предлагало ей компенсацию в 100 тыс. рублей. Однако бывшая судья сказала, что все равно потребует остаток через суд.
Ресторан хочет оспорить решение о взыскании 500 тыс. рублей. Именно эту жалобу должны были рассмотреть сегодня.
фото: Евгений Поторочин
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