В Чувашии судьи взяли самоотвод по делу экс-коллеги

По информации «Правды ПФО», ранее женщина получила компенсацию 500 тысяч из-за своего падения в ресторане.

На этот раз судьи должны были рассмотреть жалобу местного ресторана, с которого Московский районный суд Чебоксар взыскал около 500 тыс. рублей в пользу бывшей судьи в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, Валентина Дымич, находясь в ресторане на свадьбе внучки друзей, поскользнулась на ступеньках и упала. Сотрудники оказали женщине первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом руки. Заведение предлагало ей компенсацию в 100 тыс. рублей. Однако бывшая судья сказала, что все равно потребует остаток через суд.

Ресторан хочет оспорить решение о взыскании 500 тыс. рублей. Именно эту жалобу должны были рассмотреть сегодня.