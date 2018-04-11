«Взрывная» лазанья стала причиной скандала в популярном ресторане

Посетительница популярного ресторана в Орланд-Парк (штат Иллинойс, США) обратилась в суд после того, как ее ошпарило фонтаном соуса из заказанной на обед лазаньи.

Женщина намерена через суд получить с заведения порядка 50 тысяч долларов, передает Independent.

Как пишет издание, паста внезапно «выстрелила» горячим соусом после того, как женщина опустила в нее вилку — «огненная» смесь приземлилась ей на руку, оставив сильные ожоги. В итоге клиентка в течение нескольких дней не могла ходить на работу, просиживая в кабинетах врачей.

Сообщается, что травмировавшая женщину лазанья стоила 14,99 доллара и подавалась в ресторане исключительно раз в неделю. В связи с чем посетители посетовали, что из-за одного несчастного случая теперь лишатся «замечательной лазаньи по четвергам».