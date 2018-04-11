Раппопорт: о внешней эскалации и последнем обеде

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Ресторатор Александр Раппопорт намерен сосредоточиться на развитии, в том числе среднеценовых отечественных ресторанов с качественной едой, не отвлекаясь на рассуждения о последнем обеде, в условиях резко обострившейся внешнеполитической напряженности.

Древнекитайская грамота

Как показала прошедшая накануне встреча в еврейском деловом клубе SOLOMON, известный московский адвокат и ресторатор Александр Раппопорт подчеркнуто дистанцируется от политической проблематики. По его определению, человеку следует заниматься своим делом, прибегая к активным действиям лишь в тех ситуациях, когда он реально способен что-то изменить. К слову, и выбирая название для одного из наиболее популярных своих проектов «DR. Живаго» (открытого в 2014 г. и через два года, наряду с другим известным раппопортовским детищем «Воронеж», включенного в рейтинг La Liste — в числе 17 российских ресторанов), он намеренно стремился подобрать символичное для России и при этом нейтральное с политической точки зрения наименование. В итоге сделанный им выбор (навеянный одноименным оскароносным фильмом) во всех смыслах оказался успешным. Как и запущенный в 2013 г. самый первый его ресторан «Китайская грамота», название которого перекликалось с наименованием популярной сети в США.

Впрочем, выехавший в 1988 г. из Советского Союза в Израиль и обладающий на сегодня израильским и американским гражданством, но в последние годы проживающий и работающий в России, Александр Раппопорт, по его собственному признанию, еще 5-10 лет назад даже не мог предположить, что угодит в ту самую эпоху перемен, от которой предостерегали еще древние китайцы. Увы, вопреки древнекитайской грамоте миру приходится сейчас преодолевать очередную переломную эпоху, характеризующуюся сломом однополярной модели, констатировал Раппопорт, точно диагностировав главную причину нынешнего внешнеполитического обострения. И тем самым подтвердил ранее озвученный нами тезис о том, что сегодняшняя эскалация международной напряженности, при которой реанимированная «холодная война» уже чревата переходом к глобальному военному столкновению, обусловлена не противостоянием между Россией и Западом, но как раз борьбой Соединенных Штатов за сохранение однополярного мира, объективно изжившего себя. И поскольку на фоне резкой эскалации вокруг Сирии и новых антироссийских санкций Вашингтона в Москве уже заговорили о наступлении тяжелых дней, готовится ли как-то к ним также ресторатор Раппопорт? «Вы все-таки находитесь в еврейском клубе, а мы к тяжелым дням начинаем готовиться с момента рождения», — заметил Александр Леонидович на вопрос «Вести. Экономика» под аплодисменты собравшихся. Оговорив, что сам ко всяким санкциям относится негативно, он повторил, что в подобной ситуации полагает наиболее правильным сосредоточиться на собственном деле. Тем более что новые американские санкции, как и сохранявшаяся десятки лет знаменитая поправка Джексона — Вэника, похоже, только если очень повезет, могут быть отменены при нашей нынешней жизни, указал ресторатор. Еврейский рецепт

Примечательно, что многие его рестораны были открыты именно в кризисном 2014 г. И если их названия зачастую являлись плодом коллективного творчества, то концепции своих заведений он разрабатывает единолично, всегда точно зная, чего хочет. Причем, когда ему кто-то предлагал открыть новый ресторан, с тем чтобы тот лишь существовал, пусть даже и не принося особых денег, Раппопорт отказывался. По его мнению, такой подход изначально неправомерен: так как рестораторское дело подразумевает весьма жесткий серьезный бизнес, в условиях которого ресторан может существовать, только если он успешно работает и приносит прибыль. Кстати, вопреки расхожему суждению о том, что выгоднее быть владельцем также здания ресторана и не тратиться на аренду, Раппопорт предпочитает отделять ресторанный бизнес от отягощающего его владения недвижимости. Тогда как внутренние «декорации», поясняет он, обходятся существенно дешевле, и при такой схеме быстрее и проще вернуть затраченные на запуск проекта деньги. При том, что в России внешнему антуражу и интерьеру публика уделяет больше внимания, и потому в обеих здешних столицах, к примеру, больше красивых ресторанов. Тем не менее, воздавая должное грамотному дизайну и сервису, Александр Леонидович отмечает, что прежде всего в ресторанах его интересует еда. Именно с этой точки зрения он и оценивает также новые отечественные и зарубежные рестораны, которые старается постоянно посещать, отслеживая актуальные приемы и тренды. По его словам, в Москве, где постоянно открываются все новые точки, среди которых есть как крепкие многообещающие заведения, так и откровенные пустышки, очевиден недостаток ресторанов среднего ценового сегмента с качественной едой. И это еще одно перспективное направление ресторанного дела в России, которая, разумеется, и сама должна иметь собственную нишу и сейчас закрепляется в ней, попутно развивая альтернативные связи на восточном, в том числе китайском, направлении, сформулировал Раппопорт. Однако и в этой беседе, в которой военные угрозы причудливо перемешались с кулинарными рецептами, он воздержался от составления меню последнего обеда. О таких вещах, как последний обед, последний поцелуй и последний день, лучше не думать, а следует, опять же, заниматься своим делом, рассудил Раппопорт. Но все же выразил надежду на то, что и в обострившемся геополитическом сюжете в конечном счете возобладает здравый смысл и «все будет хорошо», как поется в одной еврейской песне. Наталья Приходко