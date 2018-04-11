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Женщина подала в суд на ресторан из-за ожога томатным соусом
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Женщина подала в суд на ресторан из-за ожога томатным соусом 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Посетительница ресторана итальянской кухни Osteria Ottimo в штате Иллинойс (США) Тереза Томас подала на заведение в суд после того, как получила ожег руки от выстрелившего из лазаньи соуса
Посетительница ресторана итальянской кухни Osteria Ottimo в штате Иллинойс (США) Тереза Томас подала на заведение в суд после того, как получила ожег руки от выстрелившего из лазаньи соуса.
Женщина требует компенсации за нанесенный ущерб и оплату услуг адвоката в размере $50 тыс., сообщает The Independent.
«При использовании вилки, без предупреждения, горячий соус «Маринара» выстрелил из лазаньи на левую руку Терезы, ошпарив кожу и вызвав сильный ожог», — написал адвокат потерпевшей в иске.
Травма вызвала «великую физическую боль и душевные муки». Тереза Томас была вынуждена пропустить несколько дней на работе и оплатить дорогостоящие медицинские услуги, также сказал представитель истицы.
Главная претензия посетительницы состоит в том, что ресторан Osteria Ottimo был небрежен в приготовлении такой горячей и опасной еды и не предупредил о «взрывном» соусе.
Фото: Pixabay/Bru-nO
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