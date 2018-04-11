Женщина подала в суд на ресторан из-за ожога томатным соусом

Посетительница ресторана итальянской кухни Osteria Ottimo в штате Иллинойс (США) Тереза Томас подала на заведение в суд после того, как получила ожег руки от выстрелившего из лазаньи соуса

Посетительница ресторана итальянской кухни Osteria Ottimo в штате Иллинойс (США) Тереза Томас подала на заведение в суд после того, как получила ожег руки от выстрелившего из лазаньи соуса.

Женщина требует компенсации за нанесенный ущерб и оплату услуг адвоката в размере $50 тыс., сообщает The Independent

«При использовании вилки, без предупреждения, горячий соус «Маринара» выстрелил из лазаньи на левую руку Терезы, ошпарив кожу и вызвав сильный ожог», — написал адвокат потерпевшей в иске.

Травма вызвала «великую физическую боль и душевные муки». Тереза Томас была вынуждена пропустить несколько дней на работе и оплатить дорогостоящие медицинские услуги, также сказал представитель истицы.

Главная претензия посетительницы состоит в том, что ресторан Osteria Ottimo был небрежен в приготовлении такой горячей и опасной еды и не предупредил о «взрывном» соусе.

Фото: Pixabay/Bru-nO