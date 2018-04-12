McDonald's откроет первые рестораны в Красноярске осенью 2018 года 

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Администрация Красноярска и компания «Инрусинвест» подписали на Красноярском экономическом форуме соглашение о строительстве ресторанов McDonald's в период с 2018 по 2019 годы, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Первые рестораны появятся осенью 2018 года.
"Это будет сеть, компания будет развиваться вместе с городом, [итоговое] количество будут определять жители города. К концу 2018 года мы планируем открыть первые рестораны, весной начнем строительство, осенью откроем", — сказал гендиректор компании «Инрусинвест», которая выступает инвестором строительства ресторанов, Евгений Зенин.
"Настал момент, когда в преддверии Универсиады мы должны увидеть [рестораны сети]. Для нас это несколько экономических моментов, в том числе прописка капитала — деньги вливаются в экономический поток города, это привлечение наших трудовых ресурсов", — отметил глава Красноярска Сергей Еремин.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.