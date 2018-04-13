Одежда с символикой Универсиады-2019 в Красноярске появится в продаже осенью

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Специальная линейка спортивной одежды с символикой зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, появится в продаже осенью. Соответствующий лицензионных договор дирекция Универсиады и производитель одежды — казанский торговый дом «Форвард», создававший экипировку для российской олимпийской сборной — подписали в пятницу в ходе Красноярского экономического форума.

"С лета появится продукция, и можно будет к осени покупать футболки, бейсболки, куртки с символикой Универсиады", — сказал в ходе подписания гендиректор исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске Максим Уразов

По условиям соглашения «Форвард» получает право на производство брендированной символикой Универсиады одежды — в белых, голубых и розовых тонах. Ранее компания стала поставщиком экипировки для участников, судей и волонтеров Универсиады.

Кроме того, оргкомитет Универсиады заключил соглашение с производителем прохладительных напитков Coca-Cola. Согласно ему, компания вложит в подготовку мероприятия около 1 млн долларов, а также предоставит для его участников около 1 млн порций бесплатных напитков.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году. Генеральным партнером соревнований выступит компания «Норникель»

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.