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Одежда с символикой Универсиады-2019 в Красноярске появится в продаже осенью
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Одежда с символикой Универсиады-2019 в Красноярске появится в продаже осенью 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Специальная линейка спортивной одежды с символикой зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, появится в продаже осенью. Соответствующий лицензионных договор дирекция Универсиады и производитель одежды — казанский торговый дом «Форвард», создававший экипировку для российской олимпийской сборной — подписали в пятницу в ходе Красноярского экономического форума.
"С лета появится продукция, и можно будет к осени покупать футболки, бейсболки, куртки с символикой Универсиады", — сказал в ходе подписания гендиректор исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске Максим Уразов.
По условиям соглашения «Форвард» получает право на производство брендированной символикой Универсиады одежды — в белых, голубых и розовых тонах. Ранее компания стала поставщиком экипировки для участников, судей и волонтеров Универсиады.
Кроме того, оргкомитет Универсиады заключил соглашение с производителем прохладительных напитков Coca-Cola. Согласно ему, компания вложит в подготовку мероприятия около 1 млн долларов, а также предоставит для его участников около 1 млн порций бесплатных напитков.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году. Генеральным партнером соревнований выступит компания «Норникель».
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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