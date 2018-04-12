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Совладелец «Одессы-мамы» открывает ресторан «Крым мой»
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Совладелец «Одессы-мамы» открывает ресторан «Крым мой» 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: страница Анны Шпак в Facebook
Управляющий партнер и совладелец кафе «Одесса-мама» Анна Шпак запускает в Москве ресторан «Крым мой». Об этом Шпак написала в своем Facebook.
Меню ресторана объединит вкусы татарской, греческой, русской и украинской кухонь. Так, в заведении будут подавать овощи, пироги, долму из баранины, камбалу, азу, а также мидии.
Винная карта ресторана будет наполовину состоять из вин Крыма. Почти все из этих сортов можно будет заказать в розлив. Посетители смогут попробовать редкие экземпляры: Шпак планирует привозить в ресторан авторские напитки, которые выпускают небольшим тиражом.
Анна Шпак
ресторатор
«Крым мой” — ресторан-настроение, ресторан-отдых, ресторан-ассоциация, ресторан для вечно юных душой романтиков. Короче говоря, для нас для всех. Почему такое название? Да потому что у большинства из нас есть свой, неповторимый Крым. Он родом из детства, из веселой студенческой юности, из жаждущей морского покоя зрелости».
Шпак создала проект вместе с Василисой Волковой, операционным директором «С. И. Д. Р Групп» (паб «Овсянка, сэр», бар «Кот Шредингера», бар-кондитерская «Гримм»). Шеф-поваром в новом заведении станет Ольга Морозенко.
Ресторан начнет работу в понедельник, 16 апреля. Заведение находится рядом с метро Таганская. Чтобы привлечь клиентов, создатели заведения пообещали до 22 апреля сделать скидку в 50% на всё меню, и 30% — с 23 по 30 апреля. Во время майских праздников (до 9 мая) клиенты смогут бесплатно выпивать крымское сухое вино.
Анна Шпак придумала кафе одесской кухни «Одесса-мама» вместе с Татьяной Мельниковой. Заведение появилось в апреле 2014 года. В конце 2016 года вокруг кафе «Одесса-мама» разразился скандал после выпуска телепрограммы «Ревизорро», в котором проверяющую санитарные нормы ведущую Елену Летучую закрыли в холодильнике заведения. Тогда МВД назвало действия команды «Ревизорро» неправомерными.
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