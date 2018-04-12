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«Еда на ночь»: омлет с черемшой, икрой трески и водкой
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«Еда на ночь»: омлет с черемшой, икрой трески и водкой 

Eda.ru 2 часа назад
Фото: Eda.ru
Мы совместно с «Одноклассниками» запустили еженедельную передачу «Еда на ночь». Каждую среду в 19.00 на нашей странице на ok.ru мы выходим в прямой эфир из нашей кухни-студии, и каждую среду к нам в гости приходит хороший повар и готовит несложное, но занимательное блюдо, в котором обязательно есть что-то сезонное.
Первым нашим гостем стал Дмитрий Зотов, шеф и хозяин кафе «Крылышко или ножка» и человек, который открыл полтора десятков заведений и сделал для них меню.
Он приготовил омлет с пахучей весенней черемшой — а также с икрой трески и водкой. Икру можно в омлет добавлять любую, только не красную и не черную: подойдет икра минтая, икра какой-нибудь сиговой рыбы, икра щуки, сазана и так далее. Спирт из водки выпаривается, так что омлет безалкогольный.
Омлет с черемшой, икрой трески и водкой
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