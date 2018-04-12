3 новых ресторана, концепцию которых мы оценили

«Рыба мечты»

Открывать рыбные заведения — тренд, который не отпускает московских рестораторов уже не первый год. У «Рыбы мечты», помимо забавного названия, которое сразу напоминает про «язь здоровенный», есть еще одна фишка. И это шеф-повар — Санг Кеун Оух. Он родился и вырос в Южной Корее, долго работал в Лондоне и знает о паназиатской кухне примерно все. Впрочем, в случае с «Рыбой» Санг отошел от привычной «московской паназии» и решил угощать гостей авторскими блюдами. Акцент сделан на сами продукты, а для их приготовления шеф использует итальянские и французские формулы — с вариациями на тему. Например, он шприцем добавляет трюфельное масло в буррату и оставляет ее на сутки. Страчателла приобретает трюфельный аромат. Подает он буррату с 4-мя видами томатов, базиликовым маслом и икрой из бальзамико (890 руб.). Впрочем, давайте все-таки о рыбном: креветки инстаграмны, палтус лаконичен, а корюшка, пожалуй, лучшая в Москве. Обещают, что рыбный раздел будет постоянно пополняться различной рыбой: камчатской микижой, симой, чавычой, кижучем и прочими обитателями глубин. Еще один must try в ресторане — мороженое. Его Санг Кеун Оух готовит сам. И получается у него очень, очень хорошо! Не проходите мимо. Минус у ресторана, пожалуй, всего один: Большая Садовая далековато от любого метро. Зато внутри столько места, что можно закатить пир на весь мир. Ну а и такси довезет.

«У дяди Макса»

Если вы из тех, для кого актуален вопрос «куда пойти с детьми», то докладываем: надо идти в «Европейский». Здесь открылся второй совместный проект Максима Фадеева Эмина Агаларова — музыкальный ресторан «У Dяdи Макса» (первый благополучно работает в «Крокусе»). Дизайн получился развеселым: музыкальную тему раскрыли с помощью разноцветных колонок, виниловых пластинок, клавиш и мегафонов. Да что уж: здесь даже барная стойка замаскирована под огромный двухкассетник! В меню все тоже ярко: как вам, например, разноцветные блок-бургеры, которые на вид напоминают «Лего» в увеличенном масштабе? Пирожные «Картошка» здесь подают на лопате, а супе-капучино — в кружке. Пока родители обедают, дети могут отрываться по полной в совершенно бесплатной детской комнате, где им не дадут заскучать аниматоры. Ну а после игр предложите ребенку молочный коктейль. Или себя им порадуйте: выглядят они просто бомбически!

«Горыныч»

Судя по полной посадке вечером в понедельник, очередной проект White Rabbit Family в особом представлении не нуждается. Фишка «Горыныча», который расположился в здании Центрального рынка на Цветном бульваре, — блюда, приготовленные на огне. Огонь тут везде: он печет хлеб в дровяной печи. Он жарит мясо в монструозной печи на открытой кухне. Он бьется в камине, согревающем сумеречный зал. В общем, где «Горыныч», там огонь. И наоборот. Кухня в ресторане простая и понятная: много мяса, копченая рыба, овощи во всех возможных видах и формах. Хотя, в общем, можно ограничиться хлебом, который здесь готовят, начиная с помола зерна, и вином, коллекцию которого подобрала Маруся Миловидова. Отдельное внимание на дизайн: кто найдет на стене глаза Горыныча, тому наш респект и уважуха. Подсказываем: искать надо на открытой кухне. В смешении вкусов, стилей, эпох рождается уникальная эстетика «Горыныча». Спешите оценить!