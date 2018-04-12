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Проект DuckIT стал первым финалистом стритфуд-премии Streaters 2018
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Проект DuckIT стал первым финалистом стритфуд-премии Streaters 2018 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Новый сезон первой российской стритфуд-премии Streaters стартовал на прошлой неделе на площадке рестомаркета «ОбедБуфет». В апрельском этапе участвовали четыре гастрономических проекта — DuckIT, в котором всё меню строится вокруг утки по-пекински, KISH-ME с французскими открытыми пирогами киш-лоран, гастроэнтузиасты из Еревана YesFood и кафе Vaurma, главное блюдо в котором — это вегетарианские роллы. YesFood Vaurma DuckIT KISH-ME Участников оценивало жюри, состоящее из представителей ресторанного бизнеса, фуд-журналистов и блогеров. По результатам дегустации победителем был признан проект DuckIT. Он вышел в финал премии, вручение которой запланировано на конец 2018 года. Остальные участники тоже получили положительную оценку жюри и смогут стать частью проекта Streaters.
Следующая презентация запланирована на 26 апреля. Узнать больше о рестомаркете «ОбедБуфет» можно на официальном сайте. Статьи по теме В рестомаркете «ОбедБуфет» прошёл фитнес-завтрак от The Challenger 8 сочных telegram-каналов о еде Как приготовить полезный гирос по рецепту The Challenger 7 лучших кофеен в Москве: выбор Александры Боярской
Запись «Проект DuckIT стал первым финалистом стритфуд-премии Streaters 2018» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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