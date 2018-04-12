Мечта гурмана: необычный и редкий алкоголь отовсюду

Изобретательность человека не знает границ и особенно много вариаций и форм принимают сферы, излюбленные современным обществом. Каждая страна имеет особенные алкогольные напитки, приготовленные по старинным рецептам и даже в XXI веке появляется спиртное, которое может похвастаться необычными вкусовыми качествами или же исключительным внешним видом.

“Слезы феникса”

Продается такой острый ром на территории Британии, а стоит вышеупомянутый напиток порядка 40 долларов за одну бутылку. Этот продукт имеет интересный мерцающий вид, пока производитель при этом убеждает, что в нем действительно есть слезы птицы феникс.

Cинее вино

Фирма по производству вина из Испании явила миру новый вид этого напитка на натуральной основе, которое имеет синий цвет. Готовится это вино из смеси, куда входит виноград красных и белых сортов. Окрашивать напиток научились натуральными компонентами, которые можно найти в виноградной кожуре. Правда, для этого также задействована смесь красителей индиго. Необычное вино содержит около 11,5% алкоголя, а его покупка обойдется в 10 евро.

Золотая водка

Российский бренд алкогольных напитков Smirnoff удивляет покупателей водкой, которая предлагается с настоящим, но при этом съедобным золотом в 23 карата. Сам напиток изготовлен на основе водки No21 той же марки, но с добавлением ароматизатора «корица» натурального происхождения.

Clase Azul

Алкоголь указанной марки продается по цене не менее 2 тысяч долларов, в серии компании имеется виски, текила и прочие алкогольные напитки. Такая высокая цена обусловлена тем, что спиртное настаивается пару лет перед продажей, а тара для него изготавливается вручную не менее нескольких недель и представляет собой керамические графины.

Электрическая водка

Компания Wyborowa часто экспериментирует со вкусами своих напитков. В ее ассортименте можно найти такое спиртное, как водка со вкусом, к примеру, свежескошенной травы или же цитруса. Недавно в числе новинок появилась электрическая водка, вкус которой покупатели описывают, будто они полизали шерсть. Чтобы испытать продукт на себе, доведется отдать 10 евро.

Лаос

В государстве Лаос, раскинувшемся на просторах Юго-Восточной Азии, изготавливают поистине дивные и с виду опасные алкогольные напитки, среди которых вино из угрей реки Меконг. В этом напитке содержится также корень женьшеня и травы, а местные жители считают его мощным афродизиаком. Также здесь можно приобрести крепкий виски, созданный с использованием белого риса, который готовится в горшках из глины больше года, а затем пропитывается специальными травами и, что несколько странно, оленьими рогами.

Аnty gin

Этот напиток готовят с использованием муравьиной кислоты, которую получают из красных муравьев. Все, кто пробовал этот Anty gin, утверждают, что напиток выделяют яркий и весьма насыщенный аромат лайма, крапивы, а еще улавливаются нотки древесного гравилата.