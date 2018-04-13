«Как в ресторане»: что Александр Журкин готовит для своей семьи

Можно ли готовить дома так же вкусно, как на кухне шеф-повара? В новом шоу «Как в ресторане» вместе с Александром Журкиным вы научитесь десятку рецептов изысканной кулинарии. Корреспондент телеканала «МИР 24» Владимир Сероухов отправились к нему домой, чтобы посмотреть, что мастер готовит для своей семьи и кто шефствует там: профессиональный повар или его супруга.

«Ну вот, холодильник простого повара. Здесь колбаса, сыр, горчица, колбаса итальянская, сыр пикарино, пармезан, креветки, и основное что здесь это еда, которую готовит моя супруга котлеты», — рассказал повар.

Сегодня у Александра выходной, а значит пришло время итальянского блюда — карбонары. Пасту с соусом он приготовит так, как это делает на работе. В отличие от ресторана, у себя на кухне он держит скромный арсенал посуды.

Зрителей «Мира» Александр посвятит в кулинарные секреты и фишки, которые до него раскрывать никто не решался. Блюда, которые он выбрал, многие позволяют себе только в ресторане, а некоторые вообще никогда не пробовали. Шеф объяснит, как их готовить быстрее, а главное дешевле. Ведь цены в меню порой астрономические.

За ингредиенты полностью отвечает супруга Инна. Их кулинарный тандем сложился много лет назад. Путь к сердцу Александра лежал через самые свежие морепродукты.

«Мы познакомились в ресторане, я делал заказ, а она исполняла требования шефа», — вспоминает повар.

«Я была менеджером по закупкам, а он был су-шефом китайской кухни», — говорит его супруга.

Будущие супруги быстро поняли, что связывает их нечто большее, чем накладная на овощи и мясо. Так появилась семья Журкиных. Сложилась традиция — в будни на кухне главная Инна, а в выходные — Александр.

«Он готовит виртуозно, вкусно, поэтому мы любим наши выходные», — призналась жена Александра Инна Журкина.

Семья недавно переехала в новую квартиру и пока живет без газа. Журкины готовят на переносной плитке, этого хватает. Сын Егор тоже помогает. Он пока не собирается быть поваром. Хотя азы освоил и, если надо, сам себя накормит.

«Блины, наверное, одно из моих любимых блюд, могу утром приготовить. Яичница, макароны по-флотски», — говорит сын Александра.

Многим интересны не только рецепты Александра, но и узоры на его руках. Это разные легенды, которые нравятся повару с детства. На левой руке карп, который превращается в дракона. На правой — другие сюжеты.

«А тут вот написана фраза «Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой». Это говорила мне мама, когда отправляла на экзамен», — пояснил повар.

Почему при таком изобилии деликатесов, Журкины не вписываются в классический стереотип пухлых поваров? Ведь они не скрывают, что и в сладком себе не отказывают.

«Мы не перебарщиваем, не объедаемся, у нас обычное трехразовое питание. После шести не едим. До сна не садимся за стол, максимум в 7 часов. Максимум», — отметила Инна Журкина.

Есть у Александра и околокулинарное хобби. Шеф мастерит поделки из подручных материалов ложек, вилок, бутылок, тут опять кулинарные мотивы. В ресторане было много старой посуды. Я стал ее собирать в какие-то элементы. Потом выставили в одном из ресторанов и гости стали покупать.

Сейчас на это увлечение у Александра времени почти не останется. Тем более, целый год он будет показывать зрителям «Мира» закулисье ресторанной кухни.

Шоу «Как в ресторане» смотрите на телеканале «МИР» в это воскресенье в 10:15.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ