В Красноярске будут готовить элитных поваров мирового уровня 

Кафедра по подготовке элитных поваров, предположительно, появится на базе СФУ. На КЭФ готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве и создании представительства французского гастрономического института имени Поля Бокюза в Красноярске.
Лекции у студентов будут проводить в том числе мастера ведущих мировых ресторанов. Кроме того, они смогут пройти практику в лучших ресторанах мира.
В случае, если соглашение будет достигнуто, представительство института им. Бокюза станет первым в России. Когда произойдет первый набор студентов и на базе какого именно института будет открыта кафедра гастрономии, пока точно не известно.
Отметим, Поль Бокюз — французский шеф-повар и ресторатор, обладатель трех звезд Мишлен, он считается лучшим поваром прошедшего столетия.