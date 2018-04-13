В Красноярске будут готовить элитных поваров мирового уровня

Кафедра по подготовке элитных поваров, предположительно, появится на базе СФУ. На КЭФ готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве и создании представительства французского гастрономического института имени Поля Бокюза в Красноярске.

Лекции у студентов будут проводить в том числе мастера ведущих мировых ресторанов. Кроме того, они смогут пройти практику в лучших ресторанах мира.

В случае, если соглашение будет достигнуто, представительство института им. Бокюза станет первым в России. Когда произойдет первый набор студентов и на базе какого именно института будет открыта кафедра гастрономии, пока точно не известно.