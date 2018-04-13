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Moregrill: новое меню. Такого ты еще не пробовал!
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Moregrill: новое меню. Такого ты еще не пробовал! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В ресторане Moregrill новый раздел меню, который точно оценят гурманы и те, кому всегда сложно определиться с заказом. Речь о Surf&Turf — блюдах, в которых сочетается мясо и морепродукты.
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Комбинации самые разные, но лично мы советуем сначала попробовать филе-миньон с креветками, вонголе, мидиями, кальмарами и сладким чили-соусом (1900 р.) или стейк с креветочным ризотто (1800 р.).
Тебе понравится!
Адрес: Кузнецкий мост, д. 18/7  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/moregrill-novoe-menyu-takogo-ty-eshhe-ne-proboval/
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