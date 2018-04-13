Шеф-повар из Чехии научат гостей Лианозовского парка готовить пасхальные угощения

В кафе «Лето» в Лианозовском парке 14 апреля пройдет бесплатный кулинарный мастер-класс национальной кухни от шеф-повара из Чехии Павла Догнала. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Попробуйте самостоятельно приготовить любимые блюда жителей Праги, узнайте, что такое кнедлик и какое любимое пасхальное угощение на берегах Влтавы!», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, запись на мастер-класс обязательна по предварительной регистрации до 20.00 13 апреля. Свои контактные данные необходимо прислать на e-mail event@liapark.ru, или на телефон 8 (906) 721-73-57. Количество мест ограничено.

Напомним, адрес парка: ул. Угличская, д. 13. (вт)