Ещё
Шеф-повар из Чехии научат гостей Лианозовского парка готовить пасхальные угощения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шеф-повар из Чехии научат гостей Лианозовского парка готовить пасхальные угощения 

Управа района Лианозово 56 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В кафе «Лето» в Лианозовском парке 14 апреля пройдет бесплатный кулинарный мастер-класс национальной кухни от шеф-повара из Чехии Павла Догнала. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Попробуйте самостоятельно приготовить любимые блюда жителей Праги, узнайте, что такое кнедлик и какое любимое пасхальное угощение на берегах Влтавы!», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, запись на мастер-класс обязательна по предварительной регистрации до 20.00 13 апреля. Свои контактные данные необходимо прислать на e-mail event@liapark.ru, или на телефон 8 (906) 721-73-57. Количество мест ограничено.
Напомним, адрес парка: ул. Угличская, д. 13. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Концерт ко Дню освобождения узников концлагерей прошел в Лианозове Выставка «космических» книг открылась в Лианозовской библиотеке Концерт «Чайковский-Гала» пройдет в школе искусств на Абрамцевской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова11
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение