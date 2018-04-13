Меню от Малышевой — 15 тысяч, от Валерии — 100: как звезды делают деньги на здоровом питании

Диета Елены Малышевой Елена Васильевна хоть и доктор медицинских наук, но логикой ученого в вопросах питания руководствовалась не всегда — как и многие женщины телеведущая ставила над своим организмом эксперименты. Например, лет десять назад вместе с Татьяной Устиновой села на жесткою диету: в меню — вода с глюкозой и… все. Женщины продержались дня три, после чего объелись до полуобморочного состояния. «Этот опыт запомнился навеки, — рассказывала Елена. — Самые неэффективные диеты — диеты с ограничениями. Поэтому, приступив к разработке собственной системы питания — Диеты Елены Малышевой, я усвоила одно: никаких ограничений! Сейчас это официально доказано медициной».

Для желающих прийти форму Малышева написала книгу (как говорит сама — лучшую на эту тему) о здоровой еде — конструктор питания и фигуры — а также запустила сервис по доставке наборов еды. Все рационы называются «диетой», но, как уверяет теледоктор, голодать не придется: на завтрак — каши, мюсли, хлопья; на обед — индейка с соусом «Бешамель» с брокколи и цветной капустой или, скажем, спагетти с мясными шариками и томатным соусом; на ужин — снова мясо с гарниром или супы, выглядящие так, будто худеть вы и не собираетесь. Да еще и десерт предусмотрен — суфле, орехи, батончики. Меню варьируется в зависимости от пола, цели (снижение или поддержание веса) и здоровья человека — для гипертоников составлен свой рацион. Коробка еды на месяц обойдется клиенту в среднем в 15-20 тысяч рублей, цена самого дорогого набора — 21 500. По данным Life, «продуктовый бизнес» идет неплохо: в 2014 году выручка ООО «Диета Елены Малышевой» составила 503 млн рублей, чистая прибыль — 100 млн рублей, и в следующие годы, сообщают СМИ, доходы только росли.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753665905063114847_3251655819"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.521875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.521875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); No Secret by Valeriya Видимо, устав отвечать на вопрос: «В чем секрет вашей стройности?», Валерия подалась в бизнес и вместе с Эмином Агаларовым создала проект «No Secret». Меню более витиеватое, чем у предыдущей бизнесвумен: помимо набора для сбалансированного питания и снижения веса певица предлагает поклонникам серии «Веган», «Безлактозное наращивание мышечной массы» и «Безлактозная сушка». В начале апреля сервис официально начал свою работу — перед стартом артистка тестировала меню на супруге, детях и друзьях. «Пока довольны, — делилась Валерия. — Те, кто ставит цель похудеть, уже начали это делать. Питание подойдет всем — как энергичным людям, занимающимся бизнесом, так и домохозяйкам». Если продукты могут подойти всем, то с ценой — отдельная история. Персональный набор еды на один день стоит от 3,5 до 5 тысяч рублей, за доставку на месяц придется выложить 100 тысяч и более — в зависимости от меню. Например, клиенты, придерживающиеся вегетарианства, за рацион без рыбы с ежедневной калорийностью в 1100 ккал отдадут 98 тысяч рублей, а нарастить мышечную массу с помощью сервиса смогут за 146 300.

Блюда от Валерии, конечно, звучат и выглядят красиво: зеленая гречка на миндальном молоке с яблоком, рыба-меч с соево-кунжутным соусом и капустой бок-чой, панкейки из черемуховой муки с кленовым сиропом. На шестизначный ценник для многих перечеркивает все преимущества и пользу такого питания. Поклонники бушуют: «24 тыс. в неделю на еду, ребят, ну это, конечно, нереально для обычных смертных…»; " это проект по похудению кошельков"; «4500 в день за питание — это очень неподъемные цены, согласна с вышесказанным: так могут питаться только звезды, обычные люди позволить себе такого не могут…». На критику команда проекта уже отреагировала: в ближайшее время появится чуть более бюджетная линейка — за 2-2,5 тысячи в день.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1729800747459948046_173623875"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.9)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.9)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Меню от Алены Водонаевой К запуску собственного съедобного проекта выпускница «Дома-2» готовилась почти год: не просто думала и планировала, а ела, ела и еще раз ела. Водонаева питалась «коробками» от московских и питерских сервисов доставки, отыскивая все возможные плюсы и минусы. В итоге под занавес прошлого года презентовала свое здоровое меню под девизом «Ешь. Стройней. Люби». «Минус три с половиной килограмма за неделю. Вернулась в свой привычный график питания. Все контейнеры и бутылочки, которые вы видите на фото, — это рацион на один день. Голодными мы уж точно никогда не будем. Плюс еще низкокалорийный десерт прилагается. Как же я горжусь своим эффективным проектом, который реально работает, и зеркало тому доказательство», — презентует Алена свое детище в микроблоге, подписывая личные снимки в коротком топе. Подписчиков в комментариях куда больше интересуют формы Водонаевой, нежели ее бизнес — но вернемся к меню.

Что и за сколько предлагают? Наборы по 1500 ккал на 2 или 5 дней, ежедневную доставку от шеф-поваров, блюда на 5 приемов пищи: завтрак, перекус, обед, ужин и легкий ужин. В меню как привычные яичница-глазунья, отвар из шиповника и творожная запеканка, так и каша из киноа с запеченой тыквой на кокосовом молоке или салат с ломтиками лосося с лаймовой заправкой. 3 тысячи за комплект на 2 дня, 7125 рублей — за пятидневный рацион. Плюс предварительная консультация диетолога — бесплатно.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1749330891636713941_217566587"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); А кто еще?

Книги с рецептами, кулинарная студия и фирменный магазин, ресторан — бизнес Юлии Высоцкой так или иначе связан с едой. Несколько раз телеведущая сотрудничала с сервисами по доставке еды — готовые гастрономические изыски от Юлии не привозили, а вот ингредиенты для ее рецептов — пожалуйста. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Рэпер Серега разработал программу похудения «99 дней». В основе — короткий полифазный сон, позволяющий тренироваться чаще, упорная работа в спортзале и фитнес-питание — последний пункт мужчина пока прорабатывает, возможно, специальная еда будет ежедневно доставляться участникам курса. Фото: instagram.com/seryogamusic

Супруга Джигана Оксана Самойлова — руководитель проекта Fit For You. Доставкой здоровой еды компания не занимается, но предлагает помощь в планировании меню. Например, за 2800 рублей специалисты разработают ежедневный рацион, рассчитанный до грамма, на 4 недели. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Мастер спорта России по бодибилдингу Андрей Скоромный в рамках своего фуд-проекта предлагает три рациона: «Легкие 1200», «Вкусные 1500» и «Сбалансированные 2000». Но для самых избирательных персон готов разработать индивидуальное меню — за отдельную плату. Фото: instagram.com/skoromnyy