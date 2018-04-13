«О, да! Еда!» в Балаклаве: гастрономический театр и тысячи участников

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Организаторы фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет с 5 по 6 мая в Балаклаве на территории агрофирмы «Золотая Балка», рассчитывают, что главный гастрономический пикник России посетит 20 тыс. гостей. Об этом заявил исполнительный директор фестиваля Денис Синенко.

"Если сравнивать с фестивалем Wine Fest прошлого года — тогда его посетило 15 тыс. человек. Я думаю, в этом году дойдет до 20 тысяч", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

Синенко подчеркнул, что «О, да! Еда!» — это самый масштабный всероссийский фестиваль, посвященный еде.

"Мы могли своими силами организовать гастрономический фестиваль, потому как есть большой опыт разных направлений. Но решили пойти на франшизу, чтобы пригласить сюда туристов, потому что большая часть Российской Федерации — это порядка 13 городов-миллионников уже проводили этот фестиваль", — отметил исполнительный директор гастрономического мероприятия.

Исполнительный директор гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» Денис Синенко (слева) и шеф-повар мероприятия Ашер Комаев (слева)

Гости и участники фестиваля должны быть готовы к приятным сюрпризам. Будет работать множество уличных ресторанов, звучать музыка, откроются дегустационные залы, пройдут мастер-классы и экскурсии в винные подвалы.

Главная площадка фестиваля — гастрономический театр. «Это своего рода шоу от шеф-повара, мастер-класс по приготовлению блюда, в котором могут принять участие все желающие. Наша тема — это крымская кухня. Главное условие для ресторанов, шеф-поваров — это приготовление блюд из локальных продуктов», — заверил Синенко.

Гастрономический театр разместится под большим шатром, оборудованном профессиональной кухней. «Наши медиа-партнеры будут принимать участие в кулинарном батле под руководством шеф-повара. При этом заранее не будет известно, какие продукты им приготовят», — рассказал исполнительный директор фестиваля.

Кроме того, в рамках фестиваля можно будет послушать советы от профессионалов гастрономического бизнеса на темы создания собственного ресторана, взаимодействия с партнерами и т. д.

Синенко отметил, что о своем желании принять участие в гастрономическом фестивале «О, да! Еда!» заявили многие компании со всей России.