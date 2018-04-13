Завтрак с блогерами журнала «Собака.ru» 

В ресторане «Полный балет» прошел дружественный завтрак редакции «Собака.ru» с блогерами Петербурга. Главный редактор журнала Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк рассказали об истории ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и представила претендентов на заветную статуэтку. Собравшиеся блогеры, среди которых были Евгений Колесник, Инна Воронкова, Василий и Юлия Смольные и многие другие, не только продегустировали фирменные блюда шеф-повара Иннокентия Регентова, но и договорились о реализации совместных проектов, а Таша Алакоз и певица Тося Чайкина объявили о выходе нового совместного клипа Podkiss.
Фото: Михаил Вильчук