Сообразили на двоих: отзыв о ресторане Meatless

Расположение

Лена: Вообще-то, Meatless — это сеть. Сейчас в Москве уже 3 ресторана: на Пушкинской, на Павелецкой и на Новокузнецкой. Мы с Катей выбрали третий вариант. От метро — всего пара минут, а приятный особнячок на Пятницкой, весь увешанный лампочками, просто невозможно не заметить, во всяком случае, в темное время суток.

Катя: Здание Meatless выглядит так, как будто Новый год мы отметили только вчера. И мне это нравится! Я люблю все эти огоньки и гирлянды: они делают Москву уютной. С парковкой в районе Пятницкой сложновато, да и о какой машине может быть речь, когда вы идете в мясной ресторан?! Лена точно не одобрит такой подход.

Лена: Ну почему же? Я всегда одобряю, если после ужина меня отвозят домой. Но это, пожалуй, единственное возможное оправдание.

Интерьер

Лена: Пространство ресторана условно поделено на три зоны. Везде довольно громко и шумно. Количество гостей впечатляет — а ведь это вечер среды! В 8 вечера жизнь в Meatless буквально кипит. Спокойнее становится только после 10, ближе к закрытию.

Катя: Если честно, каких-то особых интерьерных решений я здесь не заметила. Мне кажется, люди приходят сюда не любоваться дизайном, а есть. И от еды их ничего не отвлекает. Лично для меня это плюс. За дизайном я хожу в другие места: в музей, например.

Меню

Лена: Как вы уже, наверное, поняли, название у ресторана шуточное. Meatless можно перевести как «без мяса». А в меню как раз наоборот: все про мясо. Ну почти все.

Катя: Мне кажется, создатели просто хотели подчеркнуть, что это место для тех, кто не представляет своей жизни без мяса, то есть для нас.

Лена: Да-да, мы без мяса никуда. Честно говоря, когда я вижу это меню, у меня глаза разбегаются. А оно еще и с картинками, что только добавляет мне мук выбора. Я очень люблю мясо, приготовленное на углях, а в этом вся концепция Meatless: здесь даже десерты делают на гриле. Но о них позже, а пока буду наслаждаться рибаем за 1500 рублей. Стоит признать, габариты впечатляют: для меня это ну очень внушительная порция!

Катя: Рибай — всегда хорошая идея, но я, пожалуй, пройдусь по ребрам. Баранья корейка (890 руб.) даже на картинке выглядит прекрасно: респект фотографу, который снимал для этого меню. Но и повар без моей похвалы не останется. Обычно я очень критична в вопросах баранины, но эта просто нереально хороша. И брутальная подача на доске получает дополнительный лайк.

Десерты

Лена: Маршмелоу гриль — это любовь с первого взгляда. Хотя у меня снова напрашиваются рождественские ассоциации. Но главное, что это очень вкусно.

Катя: Я остановила свой выбор на штруделе, потому что практически в любом месте заказываю этот пирог (австрийские корни дают о себе знать, не иначе). Тесто показалось мне не совсем правильным. Оно должно быть более слоеным и воздушным. Зато вишни не пожалели.

Вердикт

Лена: Брутально, честно, вкусно. Для голодных мясоедов — самое оно. Впрочем, рыбы в меню тоже хватает: главное, чтобы вы любили еду «с дымком». Цены очень приятные, а порции очень даже немаленькие. Пожалуй, сегодня обойдусь без добавки.

Катя: Для свиданий и романтический посиделок шумновато, зато для сытного ужина с друзьями — просто волшебно. Теперь хочу сходить в другие заведения сети, чтобы сравнить. Мне определенно понравилось, только приглушите немножко музыку.