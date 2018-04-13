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В США ресторан добавил в меню бургер с тарантулом
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В США ресторан добавил в меню бургер с тарантулом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Северной Каролине ресторан предложил посетителям попробовать необычный бургер, состоящий из говяжьей котлеты, сыра, соуса чили и запеченного тарантула. Об этом сообщает upi.com.
Заведение анонсировало шестой ежегодный месяц экзотической кухни. В меню ресторана можно встретить блюда из аллигаторов, игуан, питонов, черепах и различных насекомых.
Посетителям предлагают поучаствовать в конкурсе и пройти «испытание тарантулом». Тот, кто сможет осилить необычное блюдо, получит футболку на память.
Рестораны и кафе нередко предлагают гостям «странные» блюда в надежде привлечь к себе внимание. Например, ранее в Китае сеть быстрого питания "Макдональдс" добавила в меню «русский» бургер с копченой колбасой.
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