В США ресторан добавил в меню бургер с тарантулом

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . В Северной Каролине ресторан предложил посетителям попробовать необычный бургер, состоящий из говяжьей котлеты, сыра, соуса чили и запеченного тарантула. Об этом сообщает upi.com.

Заведение анонсировало шестой ежегодный месяц экзотической кухни. В меню ресторана можно встретить блюда из аллигаторов, игуан, питонов, черепах и различных насекомых.

Посетителям предлагают поучаствовать в конкурсе и пройти «испытание тарантулом». Тот, кто сможет осилить необычное блюдо, получит футболку на память.