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Американская забегаловка предложила посетителям бургер с тарантулом
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Американская забегаловка предложила посетителям бургер с тарантулом 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ресторан из Северной Каролины расширил ассортимент блюд, предложив клиентам возможность попробовать бургер с говяжьей котлетой и запеченным тарантулом. О необычном деликатесе рассказал сайт upi.com.
Подобным образом заведение приняло участие в проводимом уже шестой год подряд мероприятии Exotic Meat Month, в рамках которого повара используют редкие виды мяса, включая аллигаторов, игуан, питонов, черепах и различных насекомых.
Посетители могли добровольно принять участие в испытании «с тарантулом». Подав заявки на сайте закусочной, они должны были дождаться, пока на страницах в социальных сетях организаторы конкурса объявят о том, что редкий 30-долларовый бургер с пауком дожидается, пока его закажут. Участников, которые завершат трапезу, ждет награда в виде футболки с принтом.
Различные промо-акции, связанные с рекламой сетей быстрого питания нередко привлекают в рестораны большое количество любопытных. Недавно мы сообщали о том, как во время открытия бургерной Black Star в Уфе образовалась давка.
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