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Как делают тортеллони
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Как делают тортеллони 

Eda.ru 2 часа назад
Фото: Eda.ru
Тортеллони — это, грубо говоря, одна из разновидностей итальянских пельменей. Есть еще тортеллини, они поменьше. От равиоли они отличаются формой: те, как правило, плоские, а тортеллони и тортеллини — свернутые, объемные.
Мы сняли, как делает тортеллони Марат Корчагин, шеф корнера Pasta Mesto на гастромаркете Streat на «Автозаводской». Там в меню есть с крабом, с карбонарой, с лососем, с уткой и шпинатом, с говяжьими щеками и красным вином и другие разные. Нам Марат приготовил с белыми грибами и бураттой. А еще там делают тальятелле и ньоки.
История у Pasta Mesto интересная: будущие хозяева корнера Павел и Мария Кравченко, гуляя по Вероне, случайно нашли небольшое кафе La Bottega Della Gina с отличными тортеллини, которые делает шеф Симоне Амбросино. Им так понравилось, что они несколько лет уговаривали Симоне открыть с ними что-нибудь в Москве. И наконец — уговорили. Он поставил кухню, поделился секретами теста и начинок — и регулярно приезжает в Россию, чтобы контролировать качество.
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