Как делают тортеллони

Тортеллони — это, грубо говоря, одна из разновидностей итальянских пельменей. Есть еще тортеллини, они поменьше. От равиоли они отличаются формой: те, как правило, плоские, а тортеллони и тортеллини — свернутые, объемные.

Мы сняли, как делает тортеллони Марат Корчагин, шеф корнера Pasta Mesto на гастромаркете Streat на «Автозаводской». Там в меню есть с крабом, с карбонарой, с лососем, с уткой и шпинатом, с говяжьими щеками и красным вином и другие разные. Нам Марат приготовил с белыми грибами и бураттой. А еще там делают тальятелле и ньоки.