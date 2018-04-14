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Ресторан Guardian в новом колониальном стиле
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Ресторан Guardian в новом колониальном стиле 

Kitchenmag 58 минут назад
Фото: KITCHENMAG
Пространство нового заведения выглядит крайне занимательно: с одной стороны, оно явно сохранило элементы архитектуры фабричного цеха, с другой — напоминает лобби колониального отеля.
Специалистам архитектурного бюро Greta Project (Chicha, кулинарная школа Novikov School) было где развернуться, ведь Guardian занял целых 400 квадратов. При разработке интерьера дизайнеры вдохновлялись знаменитым арт-кварталом Wynwood в Майами, благодаря чему в московском ресторане царит расслабленная атмосфера богемного юга.
Стены покрывают таинственные письмена, столики отделяют друг от друга растения в кадках, а из-за бара на гостей сосредоточенно взирает неочевидной национальности "хранитель", как его здесь называют (тот самый guardian!).
Шеф-поваром Guardian стал Морад Рафауи — марокканец, который вырос в Италии и для которого обе эти культуры в равной степени являются родными.
Благодаря такому бэкграунду он не боится экспериментировать на кухне и включил в меню не только традиционные рецептуры марокканской и итальянской кухни, но и авторские блюда в стиле фьюжн.
Например, из марокканского на закуску можно взять брик (вроде миниатюрного чебурека), но начинка не имеет ничего общего с картофельным пюре, которое обычно добавляют в брики, — тут вместо него креветки с цукини и лаймом (550 руб.). Из итальянских и околоитальянских закусок в меню можно найти, например, брускетту со страчателлой и каперсами (350 руб.) или салат из киноа, свеклы и бурраты с трюфелем, (700 руб.). В разделе супов есть как сытная марокканская харира с бараниной и нутом (670 руб.), так и легкий итальянский минестроне (390 руб.). С пастой Морад Рафауи решил особенно не экспериментировать: за звание самого экстравагантного блюда этого раздела меню борются спагетти с моцареллой и каперсами (580 руб.) и фрегола с кальмарами, цукини и лаймом (800 руб.).
Кроме того, на горячее можно взять традиционный тажин из баранины с черносливом, миндалем и кунжутом (900 руб.) или, например, кускус: есть с курицей и овощами (660 руб.), а есть, опять же, с бараниной, изюмом и нутом (850 руб.). Все специи для этих блюд привозят напрямую из Марокко и смалывают в ресторане, пишет Restoclub.
Адрес: ул. Родчельская, 15, корп. 17-18
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