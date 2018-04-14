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Турнир сельских шеф-поваров в древнем городке на западе провинции Чжэцзян
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Турнир сельских шеф-поваров в древнем городке на западе провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
Ханчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Турнир сельских шеф-поваров и Фестиваль блюд и закусок района Линьань прошли сегодня в поселке Хэцяо района Линьань городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
В кулинарном турнире приняли участие свыше 50 сельских шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении закусок, овощных и рыбных блюд.
ИА Синьхуа: последние новости
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