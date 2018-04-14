Известный бар Владивостока обвинили в неуместном использовании Иисуса в рекламе 

Во Владивостоке разгорелся скандал из-за неоднозначной рекламы известного бара, сообщает PRIMPRESS.
Пользователи обратили внимание на рекламную акцию винного бара «Виноваты звезды», которую заведение разместило на своей странице в Instagram. Сотрудники бара поздравляли подписчиков с завершившимся Великим постом и приглашали всех в свое заведение, чтобы ощутить «все оттенки вина и гастрономии».
«И да пребудет с вами Иисустрица», — добавлялось в посте.
При этом на картинке к посту изображение Иисуса стилизовано под стикер в виде устрицы. В данный момент объявление на странице бара отсутствует, однако пользователи успели сделать скриншоты.
Реклама вызвала неоднозначную реакцию у юзеров. Одни уверены, что использовать религию в таких образах — кощунственно, другие же оценили задумку организаторов и посчитали, что здесь не на что обижаться.
«Какая кому разница вообще? Нормальные люди просто проходят мимо таких явлений, никакого вреда они не несут. Зачем что-то доказывать?»
«Я думаю, они хотели этим сказать, что это божественно вкусные устрицы».
«Я не фанатик, но считаю что это недопустимо, все мы люди разные и относимся к вещам по-разному. Для многих вера — это святое».