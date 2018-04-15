Максим Попов создал новый гастрономический проект Streat

Максим Попов , с именем которого до сих пор ассоциируется Даниловский рынок, создал новый гастрономический проект Streat. В здании завода «Динамо» около 40 гастрономических концепций — повара готовят блюда Грузии, Вьетнама, Италии, Греции, Кипра, Армении, Индии, Китая и других стран.

Концепцию гастрономической улицы создали дизайнеры VE Design Studio. Пространство поделили на несколько залов — три «улицы» и три «переулка». Например, у входа начинается проспект Поля Бокюза, есть Приморский и Армянские переулки.

На территории стоят декоративные фонари, дорожные знаки, деревья, а освещают площадь в 2 500 квадратных метров диодные лампы дневного света.

Дополнительные места для посадки разместили на втором этаже, пишет Horeca-magazine.

Streat привлек как известные кафе, так и начинающих гастроэнтузиастов. Со многими Максим Попов сотрудничал еще на Даниловском. Он старается, чтобы концепции арендаторов не пересекались и не было прямой конкуренции.

Кофейню «Человек и пароход» дополняет «Лаборатория кофе»: в одной предлагают популярные напитки, во второй — авторские, проводят каппинги и дегустацию разных сортов. В чайной «Шиншилла Чай» используют сифоны и делают чайные церемонии.

В кондитерской «Москва — Париж» продают десерты по русским и французским рецептам. Неподалеку контактный бар с крепким алкоголем и общительными барменами, тут пик активности начинается после пяти. Скоро откроется «Винный базар», где вино будет продаваться без ресторанной наценки.

Как и на других площадках, Humnus предлагает весь день завтраки, «Кухни Кипра» — традиционные греческие блюда, Bo Mosvow — короткое ходовое азиатское меню, «Сегодня мидии» — морепродукты, Duck It — блюда из утки, «Праймбиф бар» — мясо. В кухмистерской «Профессор Пуф» продают разную выпечку, в «Лепим и варим» — пельмени.

В «Армянском переулке» готовят шашлык, рыбу на гриле, люля-кебаб и тому подобное. По соседству «Дагестанская лавка» с чуду и другими национальными пирогами и «Уахтанг» с грузинскими блюдами.

Джелатерия «Пломбир» привлекает множеством вариантов холодного десерта, есть даже мороженое для вегетарианцев. Фреш-бар зимой не пользовался особой популярностью, летом ожидают большой спрос на различные смузи.

Средний чек каждой из точек — до 500 рублей. Самой дорогой концепцией (средний чек — от 700 до 1 500 рублей) стал Seafood Factory, в меню которого устрицы, рыба, супы и салаты из морепродуктов.

Некоторые кафе можно встретить только здесь. Например, по франшизе открылось «Паста место» — до этого кафе, где на кухне лепят тортеллини, равиоли и множество других видов пасты с начинкой и без, можно было встретить только в нескольких городах Италии.

На площадке планируют проводить гастрономические фестивали и другие мероприятия. Вскоре стартует серия эногастрономических ужинов — по четвергам на главной улице будут приглашать гостей на тематические вечера по фиксированной цене, на которых можно узнать о гастрономических традициях той или иной страны. Скоро откроется детская комната. В кулинарной школе будут проводить мастер-классы для взрослых и детей.

Даже в будни в Streat множество гостей — особенный наплыв отмечают в обеденные часы. Но останавливаться на этом здесь не хотят: гастрономическое пространство будут активно продвигать, чтобы оправдать ожидания арендаторов и дать им возможность хорошо заработать.

Адрес: Ленинская слобода, 26