Казанские активисты требуют вернуть обязательное изучение татарского

В воскресенье в Казани прошел митинг, посвященный 105-й годовщине смерти татарского поэта Габдуллы Тукая. В сквер Славы у станции метро «Проспект Победы» пришло несколько десятков человек.

Участники акции потребовали восстановить обязательное изучение татарского языка в школах. Активисты также считают, что нужно создать татарский национальный университет. По их мнению, татарский язык должен быть объявлен вторым государственным в России, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают сделать добровольным изучение государственных языков республик. Татарстан недоволен возможными поправками в закон «Об образовании».

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