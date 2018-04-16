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Казанские активисты требуют вернуть обязательное изучение татарского
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Казанские активисты требуют вернуть обязательное изучение татарского 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
В воскресенье в Казани прошел митинг, посвященный 105-й годовщине смерти татарского поэта Габдуллы Тукая. В сквер Славы у станции метро «Проспект Победы» пришло несколько десятков человек.
Участники акции потребовали восстановить обязательное изучение татарского языка в школах. Активисты также считают, что нужно создать татарский национальный университет. По их мнению, татарский язык должен быть объявлен вторым государственным в России, пишет «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают сделать добровольным изучение государственных языков республик. Татарстан недоволен возможными поправками в закон «Об образовании».
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