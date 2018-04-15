Названы популярные концепции ресторанов в Нижнем Новгороде

Исследование показало, что наиболее популярная концепция у рестораторов — национальная кухня. Так, по данным аналитиков сервиса автоматизации ресторанов r_keeper, каждый четвертый ресторан в Нижнем Новгороде предложит своим гостям блюда русской кухни.

— Неудивительно, ведь мы все привыкли к вкусной домашней кухне. И любимые блюда россиян: солянка, щи, блины, борщ, бефстроганоф, —отмечает бренд-менеджер компании UCS Юлия Камаева.

В Нижнем Новгороде (и еще в Перми) количество ресторанов с японской кухней, как ни странно, на втором месте после ресторанов с русской кухней. Еще 10–15 лет назад количество суши-баров и ресторанов не было так велико, а позволить себе суши могли немногие. Сейчас суши и роллы превратились в объект доставки и почти в фастфуд. Суши и вок обогнали итальянскую пасту и пиццу.

— Сложно объяснить любовь к японской кухне, но в местных японских ресторанах действительно нет свободных мест, — отмечается в исследовании.

А вот вероятность встретить ресторан с итальянской кухней — меньше 10%, хотя к предлагающим ее заведениям в исследовании были отнесены также и пиццерии. Рестораны итальянской кухни сегодня в заведениях среднего уровня часто предлагают различные виды пасты и пиццы, популярен формат пиццерий, а также спагеттерии.

Далее идут бургерные — как фастфуд, так и более дорогие заведения. Сюда же отнесли и стейк-хаусы. По данным аналитиков сервиса автоматизации кафе и ресторанов r_keeper, доля посетителей фастфуд-заведений в России за последние три года увеличилась на 4,5–5%, и сегодня доходы фастфуда составляют порядка 70–75% от всего рынка общепита. Что касается общемировых тенденций, то в текущем году трафик ресторанов быстрого питания увеличился на целых 9% по сравнению с 2016 годом, в то время как в сегменте традиционных ресторанов, в столовых и кофейнях зафиксирован спад.

Замыкают «шестерку» популярных концепций рестораны c китайской кухней. И если пасту, пиццу, стейки, суши и бургеры можно найти в меню почти любого ресторана, то китайская еда — прерогатива отдельного заведения. Тут важны и повар, и атмосфера.