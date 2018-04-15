«Дорого и бессмысленно»: Алена Водонаева показала меню на один день из своей линейки питания

35-летняя телезвезда Алена Водонаева запустила собственную линейку питания, благодаря которой она обещает обеспечить желающих вкусной и полезной едой, способствующей похудению и улучшению самочувствия. При этом экс-участница «Дома-2» обещает отсутствие чувства голода, так как в малокалорийных порциях оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов.

Знаменитая телеведущая Алена Водонаева прославилась не только своей целеустремленностью и характером, но и яркой внешностью. Она тщательно следит за тем, что ест, не позволяя себе употреблять вредные продукты вроде фастфуда. Пища настолько беспокоит звездную красавицу, что она решила разработать и распространять собственную линейку питания, выпуск которой анонсировала ранее.

Наконец у поклонников селебрити появилась возможность питаться так, как звезда. На днях она опубликовала серию видеороликов, в которых показала меню на один день. Многие остались под впечатлением от того, какое количество вкусных и полезных блюд можно съесть в рамках программы похудения. Алена предлагает даже низкокалорийные десерты, которые не оставят равнодушными гурманов: «Меню на один день. Еды очень много. При этом вы гарантированно стройнеете, если за сутки съедаете только то, что находится в этом розовом пакете».

Многие подписчики красавицы заинтересовались предложенным рационом, но жалуются на то, что нет доставки в разные города страны, заказ доступен только для жителей Москвы и Петербурга. Но можно заметить, что порции внушительные, а блюда — разнообразные. Поклонники и хейтеры Алены отреагировали на новый вид ее деятельности: «Мне б потолстеть и такой сервис в Рязань!» «О, ничего себе! Я бы тоже хотела так худеть». «Дорого и бессмысленно». «Ничего себе порции! Из чего все приготовлено?»

«Вариант для лентяек. Разве нельзя самим приготовить себе полезную еду?» «Жаль что не для среднего класса». «Ого! Это ж лопнуть можно! Меня б так каждый день кормили». «Видите, многие фифы не могут себе готовить, вот и заказывают».

В редких случая Алена Водонаева может побаловать себя даже блинами, что она и сделала в Масленицу. Светская львица подчеркнула, что это блюдо всегда ассоциировалось у нее с праздником и счастьем.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 13 Апр 2018 в 10:20 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!