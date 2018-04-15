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В Комарово экскаваторы снесли ресторан «Гольфстрим»
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В Комарово экскаваторы снесли ресторан «Гольфстрим» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) 15 апреля снёс ресторан «Гольфстрим» на пляже поселка Комарово.
Как пишет "Фонтанка", экскаваторы начали ломать стены сооружения днем 15 апреля. Ресторан «Гольфстрим» занимает участок 5 700 кв. м. Смольный расторг договор с арендатором. Ресторану предложили добровольно покинуть территорию, но реакции не последовало. К освобождению помещения специалисты ЦПЭИГИ приступили 12 апреля. 15 апреля демонтаж продолжила тяжёлая техника.
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