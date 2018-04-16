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В США из-за возможной инфекции из продажи изымают более 200 млн яиц
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В США из-за возможной инфекции из продажи изымают более 200 млн яиц 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Птицеферма в графстве Гайд в Северной Каролине отозвала почти 207 млн куриных яиц из девяти штатов после отравлений сальмонеллезом.
Более 200 млн яиц снимают из продажи в американских магазинах в связи с возможной вспышкой сальмонеллеза, сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.
Как сообщает ведомство, продукцию с фермы в Северной Каролине поставили в магазины и рестораны в девяти штатах. Уже известно о 22 заболевших.
«Яйца были распределены с фермы в графстве Хайд, штат Северная Каролина, и были поставлены на продажу в розничных магазинах и ресторанах в девяти штатах», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке этой острой кишечной инфекции в США и призвал россиян быть бдительными при поездках в Америку.
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