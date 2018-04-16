В столице появился ресторан-клуб с новой концепцией

На Бадаевском заводе открылся проект, совмещающий ресторан, клуб, бар и dinner show, пишет Horeca-magazine.

Dinner show — ужин, сопровождающийся представлением с театральными и цирковыми номерами — продолжает набирать популярность во всем мире. В Москве этот формат никогда раньше не был воплощен в таком масштабе: WOW занимает больше 1 500 кв. м и вмещает более тысячи человек.

Гости погружаются в атмосферу праздничного перформанса, который начинается в 20:00 и не заканчивается до ночи. На сцене происходит представление с участием профессиональных актеров, певцов, иллюзионистов, воздушных гимнастов и циркачей из труппы Cirque du Soleil, финалистов шоу «Минута славы», участников America’s Got Talent. Всего в шоу задействованы почти три десятка артистов. С наступлением полуночи проект перевоплощается в огромный клуб с DJ-сетами, шампанским и танцами до утра.

Основатели WOW — сильнейшие представители московского клубного и ресторанного бизнеса: Михаил Данилов (Icon Moscow, «Бессонница», Gipsy, Adrenalin Stadium, «Известия Hall», Space Moscow, Lookin Rooms, Shakti Terrace, Red, «Микс AfterParty»), Антон Пинский (Холдинг Sagrado, партнер в проектах Crabber, Valenok, «Магадан», «Колбасный цех», «Сыроварня», партнер по сети кафе «Тодасе»), Максим Горецкий (Coffee In, Look In, кафе «Мята») и Артем Звездинский (партнер Soho Rooms, основатель деловой социальной сети Business Family).

WOW состоит из двух зон. Первая — огромный двухэтажный зал с танцполом, удобными диванами, барной стойкой и сценой с 13-метровой стеной для видеотрансляций. Вторая зона — VIP-студия, которая представляет из себя полноценную квартиру с собственной DJ-установкой. Основатель направления «каллиграффити» Покрас Лампас оформил четырнадцатиметровые стены ресторана и клуба WOW в своем фирменном стиле.

Бренд-шеф WOW — Павел Гроцкий ("Сыроварня" на Красном Октябре ). Меню составлено из европейских и паназиатских блюд, многие из которых удобно заказывать на компанию друзей. Среди предложений — закуски (брускетта с козьим сыром — 750 рублей), салаты (с печенью трески и яйцом пашот — 850 рублей), основные блюда (каре ягненка — 950 рублей), вок (свинина с арахисом — 800 рублей), а также суши (от 300 рублей) и роллы (от 1000 рублей).

За бар отвечает Джорджио Альберто, один из лучших миксологов мира, который также ставил барную карту в Four Seasons (Дубай), Buddha Bar (Москва, Париж, Дубай, Берлин) и Marriott Grand Hotel (Москва, Париж). Основные принципы работы Джорджио — оригинальность миксов, скрупулезное отношение к подбору ингредиентов и использование домашних заготовок исключительной свежести.

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