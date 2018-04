В столице появился ресторан-клуб с новой концепцией 

На Бадаевском заводе открылся проект, совмещающий ресторан, клуб, бар и dinner show, пишет Horeca-magazine.

Dinner show — ужин, сопровождающийся представлением с театральными и цирковыми номерами — продолжает набирать популярность во всем мире. В Москве этот формат никогда раньше не был воплощен в таком масштабе: WOW занимает больше 1 500 кв. м и вмещает более тысячи человек.

Гости погружаются в атмосферу праздничного перформанса, который начинается в 20:00 и не заканчивается до ночи. На сцене происходит представление с участием профессиональных актеров, певцов, иллюзионистов, воздушных гимнастов и циркачей из труппы Cirque du Soleil, финалистов шоу «Минута славы», участников America’s Got Talent. Всего в шоу задействованы почти три десятка артистов. С наступлением полуночи проект перевоплощается в огромный клуб с DJ-сетами, шампанским и танцами до утра.

Основатели WOW — сильнейшие представители московского клубного и ресторанного бизнеса: Михаил Данилов (Icon Moscow, «Бессонница», Gipsy, Adrenalin Stadium, «Известия Hall», Space Moscow, Lookin Rooms, Shakti Terrace, Red, «Микс AfterParty»), Антон Пинский (Холдинг Sagrado, партнер в проектах Crabber, Valenok, «Магадан», «Колбасный цех», «Сыроварня», партнер по сети кафе «Тодасе»), Максим Горецкий (Coffee In, Look In, кафе «Мята») и Артем Звездинский (партнер Soho Rooms, основатель деловой социальной сети Business Family).