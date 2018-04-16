Ресторан предложил клиентам гамбургеры с тарантулами

Ресторан «Bull City Burger and Brewery» в Северной Каролине (США) не перестает удивлять своих гостей экзотическим мясом.

Клиенты уже могли попробовать аллигаторов, питонов и черепах. Но на этот раз заведение, кажется, превзошло себя. Новинка ресторана — гамбургер с тарантулом, запеченным в духовке. Говяжья котлета, сыр и соус прилагаются.

Цена деликатеса — 30 долларов, но попробовать его не так просто. Все желающие должны зарегистрироваться на сайте заведения и следить за страницей ресторана в Facebook и Twitter.

facebook.com/BullCityBurger

Случайно отобранным победителям нужно в течение двух суток связаться с рестораном и получить свой необычный гамбургер. Кроме деликатеса, выигравшие получают на память футболку.