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В Перми на кулинарном фестивале приготовят 100 килограммов винегрета
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В Перми на кулинарном фестивале приготовят 100 килограммов винегрета 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
24 апреля во Дворце молодежи откроется кулинарный фестиваль «Пермская кухня» (0+) и студенческая Олимпиада «Индустрия питания».
Организаторы пообещали провести благотворительную акцию и приготовить 100 килограммов овощного винегрета. А для школьников устроят соревнования по приготовлению десерта.
На фестивале пермяки смогут поучаствовать в презентациях, семинарах и круглых столах, посвященных отрасли питания, а также мастер-классах от ведущих специалистов отрасли. В качестве членов жюри приглашены независимые эксперты Всемирной ассоциации кулинарных союзов (BAKS).
— «Пермская кухня» — визитная карточка и бренд нашего региона, — говорят организаторы. — Фестиваль демонстрирует пермское гостеприимство, культурный и туристический уровень развития региона.
Фестиваль будет проходить с 24 по 25 апреля во Дворце молодежи по адресу Петропавловская, 185. Вход свободный.
В прошлом году на фестивале изготовили 100 килограммов «Русского» салата». А школьники соревновались в приготовлении бутербродов и напитков.
В марте студенты пермского торгово-технологического колледжа стали лучшими на кулинарном конкурсе Chef a la Russe в Москве.
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