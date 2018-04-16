В Перми на кулинарном фестивале приготовят 100 килограммов винегрета

24 апреля во Дворце молодежи откроется кулинарный фестиваль «Пермская кухня» (0+) и студенческая Олимпиада «Индустрия питания».

Организаторы пообещали провести благотворительную акцию и приготовить 100 килограммов овощного винегрета. А для школьников устроят соревнования по приготовлению десерта.

На фестивале пермяки смогут поучаствовать в презентациях, семинарах и круглых столах, посвященных отрасли питания, а также мастер-классах от ведущих специалистов отрасли. В качестве членов жюри приглашены независимые эксперты Всемирной ассоциации кулинарных союзов (BAKS).

— «Пермская кухня» — визитная карточка и бренд нашего региона, — говорят организаторы. — Фестиваль демонстрирует пермское гостеприимство, культурный и туристический уровень развития региона.

Фестиваль будет проходить с 24 по 25 апреля во Дворце молодежи по адресу Петропавловская, 185. Вход свободный.

В прошлом году на фестивале изготовили 100 килограммов «Русского» салата». А школьники соревновались в приготовлении бутербродов и напитков.

В марте студенты пермского торгово-технологического колледжа стали лучшими на кулинарном конкурсе Chef a la Russe в Москве.