Новый ресторан Castle Dish

На Красных Воротах открылся ресторан Илиодора Марача, Александра Кана и Дмитрия Шуршакова.

«Мы давно мечтали открыть такое место, в котором будем делать все для души, не для бизнеса. Castle — наш замок, в котором мы делаем то, что хотим: вкусно едим, пьем, собираемся большими компаниями и устраиваем квартирники.

Dish — отсылка к блюдам, которые мы готовим для наших друзей, и инициалам шефа Димы Шуршакова», — говорят идейные создатели Castle Dish Илиодор Марач и Александр Кан.

За стремлением открыть проект для себя основатели развивают тренд атмосферного ресторана, где каждый гость становится тем самым «своим» человеком. Акцент смещается на атмосферный интерьер и вкусную еду: это позволяет каждому выбрать блюдо и напиток по вкусу и настроению.

13 апреля в центре Москвы под грандиозное выступление швейцарской группы Kadebostany (известной по композиции «Сastle in the snow») открылся ресторан Castle Dish — двухэтажный замок трех друзей. Профессиональный тандем Александра Кана и Илиодора Марача («Прожектор», «Квартира», «K-Town», «Никуда не едем», «True Cost», «354 Exclusive height», «Ruski», «Insight») дополнил мастер-шеф Дмитрий Шуршаков, известный по ресторанам «Чайка» (лучший ресторан мира по версии престижного британского рейтинга The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurant), «Мюсли», «Мечта» и «Ватрушка».

В Castle Dish за атмосферу и программу отвечает музыкальный продюсер Илиодор Марач, в этом ему помогает Александр Кан, под контролем которого бар и коктейльная карта. Кухню возглавил Дмитрий Шуршаков.

Музыкальные концерты, выступления актеров, поэтов, квартирники — такими станут, по задумке Кана и Марача, вечера в Castle Dish. Создатели хотят сделать ресторан местом встречи творческих людей и любителей искусства, больших компаний и вкусной еды.

Эту идею развивает шеф Дмитрий Шуршаков. В закусках — блюда русской, европейской и азиатской кухонь.

Нежная телятина с копченым угрем и соусом «Унаги» (550 руб.), суши из говядины с фуа-гра и горчицей (980 руб.), торт из воздушной куриной печени под желе из вина (190 руб.), буррата «Васаби» (710 руб.).

На горячее: созревший в специально оборудованной камере рибай и обжаренный на гриле (700 руб. /100 гр), запеченная утка с ароматным пловом и сухофруктами (795 руб.), томленая нежная шея ягненка (750 руб.), бургер с сочной котлетой из бычьих хвостов (420 руб.).

В десертном меню домашняя антоновка с клюквой (215 руб.), флан из сгущенки с сочными ягодами (500 руб.), шкатулка с имбирным, шоколадным и ореховым печеньем (475 руб.).

За бар отвечает команда Александра Кана во главе с шеф-барменом Василием Шварцем («Time Out Roof Bar», «Никуда не едем», «Квартира»). Коктейльная карта состоит из четырех логичных разделов. Эксперименты с классическими коктейлями в «Castle Twisted Classic», био-миксология со злаками, ветками, цветами, грибами в «All Nature», «Skimble –skamble» (англ. ­— болтовня) объединяет ненавязчивые легкие напитки для общения. И, наконец, раздел, который шутливо назвали «No…no…no…» (англ. ­— no sugar, no alcohol, no problem), объединяет безалкогольные напитки на основе натуральных заменителей сахара: агава, шелковица, стевия.

Шотландский односолодовый и купажированный виски, японский и ирландский виски, арманьяк, кукурузная водка и целая коллекция битеров и дижестивов составляют выбор крепкого алкоголя.

Винную карту для проекта создавал сомелье Гран Марухян. Гостям предлагают около двухсот позиций по бутылкам (от 2390 рублей) и двадцать — по бокалам (от 350 рублей). География: от США до Австралии, от Германии и Австрии до Новой Зеландии и Южной Африки, но с основательной остановкой в винодельческих регионах Италии и Франции.

Просторный двухэтажный ресторан напоминает деревенский замок, в котором природа встречается с вздохновением: дерево, бетон, детали из черненого металла, раскачивающиеся в люстрах и торшерах стеклянные подвески, множество разнообразных растений создают впечатление оранжереи, разбитой в лофте.

Интерьер второго этажа напоминает летнюю террасу: панорамные окна, комфортные стулья в сине-коричневой гамме, абажуры из деревянных прищепок и вазы с цветами.

CASTLE DISH

Адрес: Садовая-Черногрязская 10/25

Пн-вс 08.00 — 24.00

Телефон: +7 499 271 96 35

Средний чек: 1700 руб.