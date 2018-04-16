Рестораны Химок разрабатывают меню к чемпионату мира по футболу

Кафе, рестораны и прочие объекты общепита готовятся к приезду футбольных болельщиков. В связи с предстоящим чемпионатом мира многие заведения проводят ребрендинг — переводят меню на иностранные языки, разрабатывают новые блюда и приводят в порядок прилегающую территорию.

За ходом подготовки заведений к чемпионату мира следят в администрации округа. Одно из главных требований к предпринимателям — обучение персонала языкам, в первую очередь, английскому. Также власти просят проверить противопожарную безопасность всех помещений и навести порядок на территории. Кроме того, многие рестораны и кафе планируют изменить ассортимент блюд, перевести меню на несколько языков и установить мониторы для просмотра матчей.

Мы готовим

шеф-страницы. Когда мы узнали, что к нам приезжают мексиканцы, мы решили, что у нас будет именно мексиканское меню, чтобы нашим гостям было приятно нас посещать

— Виктория Шмонина, управляющая рестораном

«Павлин-Мавлин»

Во время чемпионата мира по футболу в Химках на тренировочных базах разместятся сборные России, Мексики и Перу. Помимо общепитов администрация округа контролирует изменения и в сфере гостиничного бизнеса.