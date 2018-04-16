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Искусство для гурманов
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Искусство для гурманов 

ИД «Собеседник» 58 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
У нас прекрасные новости для эстетов и гурманов! Раз в месяц команда Московского музея современного искусства и кулинарная студия «Шато де Вэссель» будут приглашать вас в интригующее путешествие по миру современного искусства и гастрономии!
В программе экскурсия по лучшим выставкам музея и приготовление блюд по мотивам экспозиций под руководством опытных шеф-поваров в кулинарной студии. Первое событие под кодовым названием «Горгонзола, или Непостижимость бытия» будет посвящено творчеству Владимира Янкилевского — наиболее яркого представителя отечественного нонконформизма второй половины ХХ века. На выставке «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» в ММОМА на Гоголевском бульваре, 10 представлено более 200 работ автора из российских и зарубежных коллекций: живопись и графика разных лет, триптихи, альбомы, а также так называемые «автоматические рисунки».
Об истории послевоенного нонконформизма и разгромленной выставке в Манеже 1962 г., формировании художественного языка и философии Янкилевского, надеждах и отчаяниях, одиночестве во Вселенной и взаимоотношениях противоположностей мы поговорим на экскурсии по персональной выставке художника. А на последующем кулинарном мастер-классе ведущие шеф-повара кулинарной студии «Шато де Вэссель» поделятся секретами приготовления изысканных блюд и преподнесут работы нонконформиста 60-х «под соусом из горгонзолы».
Меню мастер-класса:
Салат с грушей и горгонзолой
Ризотто с просекко
Крем-брюле
ИД «Собеседник»: последние новости
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